Yanan ormanlık alan 830 bin fidan dikilerek yeşillendirilecek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören yaklaşık 500 hektarlık alana 830 bin fidan dikimine, törenle başlandı. Ağaçlandırılan alana, orman yangınına müdahale için iş makinesi götürdüğü TIR\'ın çapıştığı LPG tankerinin patlamasıyla yaşamını yitirip, görev şehidi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi görevlisi Hüseyin Avcı\'nın adı verildi.

Sarayköy\'ün kırsal Tekkeköy Mahallesi yakınlarındaki alanda düzenlenen törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Ak Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Orman Bölge Müdür Vekili Ahmet Demirci, geçen yıl orman yangınına müdahale için iş makinesi taşıdığı TIR\'ın çarpıştığı LPG tankerinin patlaması sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Avcı\'nın eşi Hacer Avcı, çocukları Tuğçe ve Murat ile öğrenciler katıldı. Denizli Orman Bölge Müdür Vekili Ahmet Demirci, ormanların sağladıkları ekonomik, ekolojik ve sosyal yararlar bakımından, toplumların kalkınmasına katkı sağlayan stratejik öneme sahip en büyük kaynaklardan biri olduğunu belirterek, \"Günümüzde karşılaştığımız en büyük felaketlerden biri olan küresel ısınma ve sonucu olarak ortaya çıkan kuraklık, ormanların önemini daha da artırmaktadır. Ormanların dünyada hızla azalmasına karşın ülkemizde varlığı daha da artmaktadır\" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, \"Bir ağaç daha fazla dikerek geleceğimizi daha güzel hale getirmek için çalışıyoruz. 3 Temmuz 2017\'de bölgede aniden büyük bir orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü yangın için seferber oldu. Biz de büyükşehir olarak yapılan talep sonucunda tüm araçlarımızı buraya sevk edip yangını söndürme arzusundaydık. Çok şükür, şu kalan ormanlar o mücadelenin eseridir. O mücadele olmamış olsaydı, o yangın bu ormanı tamamen yok edecekti. Maalesef personelimiz de şehit oldu. Tek amacı vatanın, milletin değerlerini korumaktı. Tanker patlamasında şehit olan Hüseyin Avcı\'nın ismini ailesi yaşatmak istiyor. Ailemizin arzusu, Hüseyin Avcı kardeşimizin burada ismi bulunmasıydı. Orman Bölge Müdürlüğümüz, canını feda eden Hüseyin Avcı kardeşimizin isminin buraya verilmesini kabul etti. Artık ismi burada yaşayacak. Fidanlar büyüdükçe onun anısı da burada yaşayacak\" diye konuştu.

Tören sonunda Başkan Zolan, Avcı\'nın eşi Hacer Avcı ve çocuklarıyla birlikte fidan dikti.

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