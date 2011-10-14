Yanan minibüsü belediye binasına soktular!

T24

Caddeti ulaşıma kapattılar



Minibüse ateşe verdiler



Can pazarı yaşandı



Polis müdahale etti



Yaşanan gerginlik nedeniyle belediyede can pazarı yaşandı. Onlarca kişi indikleri giriş kattan açtıkları pencereden kendilerini dışarı atarken, içeride kalanlar ise güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından açılan yollarla yangına müdahale eden itfaiye araçlarının merdiveni ile dışarı çıkarıldı.Olay öğle saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 4 katlı Kahta Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. Kahta Belediyesi, bir süre önce ilçeye yeni açılan caddeler ve hastanenin ilçe merkezi dışına çıkması nedeniyle yeni güzergahlar belirleyip, 3 hat daha açılmasını kararlaştırdı. İlçede ulaşımı sağlayan 40 minibüs sürücüsünün tepki göstermesine rağmen, yeni kurulan bir taşıma kooperatifine belediye tarafından ihale sonrası 10 ek minibüsün ulaşım hizmeti vermesi sağlandı.Belediyenin bu kararına tepki gösteren minibüs sürücüleri öğle saatlerinde toplanıp, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kahta Belediyesi'ne geldi. Araçları ile belediye önüne gelen minibüsçüler, ilk olarak minibüsleri ile caddeyi çift yönlü olarak ulaşıma kapattı. Daha sonra yaklaşık 50 kişilik kalabalık, belediye önünde toplanarak tepkilerini dile getirmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen AK Partili Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, minibüs şoförlerini konuşmak üzere makamına davet etti. Ancak, şoförler bu çağrıya olumsuz yanıt verdi, bunun üzerine Başkan Turanlı 2. katta bulunan makam odasına çıktı.Gerginlik sırasında şoförler kendi arasında bir minibüsü ateşe vermeyi kararlaştırdı. Bunun üzerine bir kişi elinde bulunan bidondaki benzini, belediye önündeki bir minibüsün üzerine döktü ve ateşe verdi. Yanmaya başlayan minibüsten bir süre sonra patlama sesi geldi ve hareket etmeye başladı. Yanarak ilerleyen minibüs, belediyenin giriş kapısına çarparak durdu. Yanan minibüsten sıçrayan alevler, belediyenin kapısı ve dış cephesinin plastiklerini tutuşturdu. Kısa sürede alevler belediyenin 3. katına kadar yükselmeye başlarken, içeride de panik yaşandı.Belediyenin dış cephesinin tutuşmasıyla yaşanan gerginlik sırasında, içeride bulunan onlarca kişi panik halinde etrafa koşturmaya başladı. Giriş kapısı kapalı olan belediyede onlarca kişi pencereye çıkarak yardım istemeye başladı. Ancak, yolların kapalı olmasından dolayı itfaiye araçları yangına bir süre müdahale edemedi. Bu sırada paniğe kapılan ve pencereden atlamaya kalkışan bazı kişiler ise, aşağıda toplanan kişilerin uyarısı üzerine atlamaktan vazgeçirildi. Gerginlikte binanın giriş katına inen onlarca kişi açtıkları pencerelerden kendilerini dışarıya attı. İkinci kattaki makamında oturan Başkan Yusuf Turanlı ise, belediye personeli ve dışarıdaki kişilerin yardımıyla makamından indirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.Gerginliğin ardından çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Polisler, sürücüleri minibüslerini çekerek yolun trafiğe açılmasına ikna etti. Minibüslerin çekilmesinin ardından belediye binasına gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale edip, diğer yandan içeride bulunan belediye personeli ve işlem yaptıran vatandaşları merdivenler ile tahliye etmeye başladı. Kısa süre içerisinde söndürülen yangın sırasında çok sayıda kişi de merdiven aracılığı ile dışarı çıkarıldı. Bu sırada dumandan etkilenen bazı kişiler ise ambulans ve otomobiller ile hastaneye gönderildi. Oksijen tedavisi yapılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.Yaşanan gerginliğin ardından polis, can pazarı yaşanmasına yol açan eyleme karıştığı saptanan çok sayıda şoförü gözaltına aldı. Olası gerginlik ihtimaline karşın Adıyaman'dan ilçeye takviye polisler gönderildi.