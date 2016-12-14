Yanan köşkün inşaatı için Mehmet Cengiz'e müze ve kütüphane ruhsatı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş adamı Mehmet Cengiz, İstanbul Boğazı manzaralı Üsküdar’daki Hüseyin Avni Paşa Korusu’ndaki yanan köşkün inşaatı için müze ve kütüphane inşaatı ruhsatını aldı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), koruda inşaat için gerekli izinlerin alındığını, müze ve kütüphane vasıflı yapı ruhsatının 19 Mart 2015’te verildiğini belirtti.

"Yangın tesadüfi..."

81 bin 511 metrekarelik Hüseyin Avni Paşa Köşkü, 2002 yılında “Yıkılmadan korunması gereken 1. sınıf kültür varlığı” olarak tescillendi. Koru ve köşk, 2009’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. Köşkü, Mehmet Cengiz satın aldı. 8 Mart 2013 tarihli tapu kaydında korunun ve köşkün satış bedeli “0” TL olarak yer aldı. Konu gündeme gelince Cengiz İnşaat koru içindeki tarihi köşkü restore ederek kullanıma açmayı planladığını açıkladı. Restorasyon için de 6 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu. Şirket restorasyon için izin aldığını açıkladı ancak kurul, 23 Haziran 2014 tarihli kararında projenin yerinde inceleme yapılmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verdi. Karardan 5 gün sonra 28 Haziran’da köşk yanarak kül oldu. Cengiz İnşaat, 23 Aralık 2015’te 6 Numaralı Koruma Kurulu’na başvurdu. Kurul, şirketin koru içinde “makineli kazı” yapma talebini ocak ayında gündemine aldı ve kazı izni verdi. Kazı çalışmaları geçen yaz ayında başladı. İş makineleriyle yapılan çalışmada çok sayıda ağacın köklerinin dışarıya çıktığı görüldü.

İBB’ye soruldu

CHP’li meclis üyeleri Nezih Küçükerden, Hüseyin Sağ, Yunus Can ve Ercan Erdem, İBB’ye soru önergesi verdi. Yeşil dokunun tahrip edildiğini belirten CHP’liler, bölgede neler yapıldığını, izinlerin verilip verilmediğini sordu. İBB’den meclis üyelerine gelen yanıtta 19 Mart 2015’te köşke ilişkin yapı ruhsatının düzenlendiği, bu ruhsata göre yapının da müze ve kütüphane vasıflı olduğu belirtildi. Ağaçların durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.