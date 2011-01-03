-YANAN KAMYONA VALİ MÜDAHALESİ KÜTAHYA (A.A) - 03.01.2011 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın, görevine bugün başlayan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'nin yolda olayı görerek aracını durdurup yardım etmesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle Kaymakamlığından Kütahya Valiliğine atanan ve görevine bugün başlayan Çiftçi, iki gün önce Kütahya'ya geldi ve dün akşam Domaniç ilçesine gitti. Domaniç'ten Kütahya'ya dönerken, İsmail Kırdemir'in kullandığı 43 HT 210 plakalı peynir yüklü kamyonun Tavşanlı-Kütahya karayolunun 10. kilometresinde yanmaya başladığını gören Çiftçi, aracını durdurup sürücüye yardım etti. Çiftçi, kendi aracı ve yoldan geçerken durdurulan diğer araçlardaki yangın söndürme tüplerinin yeterli gelmemesi üzerine talimat verdi ve bunun üzerine Tavşanlı'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, kamyonun şoför mahallinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldığı öğrenildi.