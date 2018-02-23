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Yanan kadının kimliği belli oldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, 14 Şubat'ta sokakta yanarak hayatını kaybeden kadının Nazerin Korkut (23) olduğu belirlendi

23 Şubat 2018 15:48

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, 14 Şubat\'ta sokakta yanarak hayatını kaybeden kadının Nazerin Korkut (23) olduğu belirlendi. Üzerinden sahte kimlik çıkan, el ve tırnak altında yapılan kriminal incelemede benzine rastlanan Korkut\'un terörle bağlantısının olup, olmadığı araştırılıyor.
Olay, 14 Şubat gecesi Kubilay Mahallesi 1030 Sokak\'ta meydana geldi. Sokaktan gelen kadın çığlığını duyan mahalle sakinleri dışarı çıktı. Yanan kadını gören bir kişi, üzerine battaniye atarak alevlere müdahale etti. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğü belirlendi. Kadının üzerinden çıkan Hülya Tekbey (23) adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu saptandı. İncelemenin ardından kadının cesedi, kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokak üzerinde güvenlik kamerası bulunmadığından, bölgedeki MOBESE\'leri incelemeye aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kayıp başvuruları üzerinde yoğunlaştı. Kadının, Mardin\'in Nusaybin ilçesi nüfusuna kayıtlı Nazerin Korkut olduğu saptandı.
Adli Tıp\'ta yapılan kriminal incelemede ise Korkut\'un el ve tırnak altında benzine rastlandı. Kendini yakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Nazerin Korkut\'un üzerinden sahte kimlik çıkması nedeniyle terörle bağlantısı olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Nazerin Korkut\'un cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketine götürülerek toprağa verildi.
Cinayet Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının sürdüğü belirtildi.

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