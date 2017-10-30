Yanan işyerlerini cep telefonlarıyla görüntülediler

İbrahim AKTÜRK - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir\'de, yan yana bulunan iki iş yeri dün sabaha karşı henüz bilinmeyen sebeple alevlere teslim oldu. Yanan işyerini dükkan sahipleri cep telefonuyla görüntüledi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Olay, saat 05.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Peyami Sefa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan oto yıkama ve bitişiğindeki kafe, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yangın, kısa sürede büyüdü ve zaman zaman yangın nedeniyle patlamalar meydana geldi. Yanan dükkanlarda kiracı olan işletmeciler Erol Koşar ve İnan Akbaş, durumu öğrenince hemen olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bu sırada, dükkanın işletmecileri, yanan işyerlerini cep telefonuyla görüntüleyerek kaydetti. Görüntülerde, alevle bir şekilde yanan dükkanlar ve zaman zaman meydana gelen patlamalar görülüyor. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor.

YANAN DÜKKANIN İŞLETMECİLERİNDEN İLGİNÇ İDDİA

Yanan dükkanlarda işletmeci olan Erol Koşar ile İnan Akbaş, işyerlerinin iki dükkana sahip olan kişi tarafından yakıldığından şüphelendiklerini söyledi. Yangında hasar gören oto yıkama dükkanının işletmecisi Erol Koşar, olayın sabotaj olduğunu iddia etti. Yaklaşık iki ay önce de dükkanın yandığını belirten Koşar, işyeri sahibinin dükkanı boşaltmasını istediğini öne sürerek, \"Dükkan sahibinin burayı yenilemesi için müteahhide verdiğini biliyoruz. Bunun için dükkandan çıkmamızı istedi. Ancak kira kontratımız dolmadı. Buraya masraf yaptık. Bu nedenle çıkmak istemiyoruz. Bu dükkanların bile bile yakıldığı ortada. Dükkanın sahibinin parmağının olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimseyle bir husumetimiz yok. İşyeri sahibi, Dükkanı boşaltmamız yönünde tehdit ediyordu\" diye konuştu.

\"DÜKKANLAR, DEĞER GÖRDÜĞÜ İÇİN İŞYERİ SAHİBİ SATMAK İSTEDİ\"

Yanan diğer dükkanın işletmecisi İnan Akbaş ise, \"Bizim tek şüphe duyduğumuz mal sahibidir. Çünkü bu dükkanları işyeri sahibi değer kazandığı için satmak istedi. Bu nedenle bizi buradan çıkarmak istiyordu\" dedi.

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