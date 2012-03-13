T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yanan işçiler öldükten sonra mı sigortalı yapıldı?

BDP, Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığı için iş kazaları ve meslek hastalıklarının tespit edilmesi amacıyla verilen Meclis araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurulun gündemine getirdi.

13 Mart 2012 20:46

 

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İstanbul'da kaldıkları çadırda yanarak ölen iki işçinin, öldükten sonra sigortalı yapıldığını ileri sürdü.
 
BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, iş kazaları nedeniyle her yıl çok sayıda işçinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "ülkede işçi katliamı olduğunu, bunlara iş kazası demenin mümkün olmadığını" savundu.
 
CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İstanbul'da kaldıkları çadırda yanarak ölen işçilerden Çetin Coşkun ve Sevdin Özen'in, işe giriş tarihin 11 Mart 2012 olduğunu savunarak, elinde SGK belgesi olduğunu söylediği kağıdı göstererek, "Sosyal Güvenlik pazar günü çalışıyor, belge veriyor; bu arkadaşların öldükten sonra işbaşısını veriyor, sigortalı yapmış oluyor" dedi.
 
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, önerinin aleyhinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması için işsağlığı ve güvenliği kanununa ihtiyaç olduğunu belirtti. 
 
Domaç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, bu düzenlemeyi Bakanlar Kuruluna sunduğunu bildirerek, taslağın, önleyici yaklaşımı esas aldığını, iş kazası olmadan önce önlem almayı amaçladığını kaydetti. Domaç, taslağın, işyerinde çalışanların, sağlık güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasını öngördüğünü kaydetti.
 
Domaç, düzenlemenin, hayati tehlike durumunda, tehlike giderilinceye kadar tehlikeli bölge veya işin, kısmen ya da tamamen durdurulması esasını getirdiğini, işyerlerinin, tehlikelerine göre sınıflandırıldığını söyledi.
 
Konuşmaların ardından BDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.
 
 

ETİKETLER

İŞCİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24