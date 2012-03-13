Yanan işçiler öldükten sonra mı sigortalı yapıldı?

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İstanbul'da kaldıkları çadırda yanarak ölen iki işçinin, öldükten sonra sigortalı yapıldığını ileri sürdü.

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, iş kazaları nedeniyle her yıl çok sayıda işçinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "ülkede işçi katliamı olduğunu, bunlara iş kazası demenin mümkün olmadığını" savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, İstanbul'da kaldıkları çadırda yanarak ölen işçilerden Çetin Coşkun ve Sevdin Özen'in, işe giriş tarihin 11 Mart 2012 olduğunu savunarak, elinde SGK belgesi olduğunu söylediği kağıdı göstererek, "Sosyal Güvenlik pazar günü çalışıyor, belge veriyor; bu arkadaşların öldükten sonra işbaşısını veriyor, sigortalı yapmış oluyor" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, önerinin aleyhinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması için işsağlığı ve güvenliği kanununa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Domaç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, bu düzenlemeyi Bakanlar Kuruluna sunduğunu bildirerek, taslağın, önleyici yaklaşımı esas aldığını, iş kazası olmadan önce önlem almayı amaçladığını kaydetti. Domaç, taslağın, işyerinde çalışanların, sağlık güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasını öngördüğünü kaydetti.

Domaç, düzenlemenin, hayati tehlike durumunda, tehlike giderilinceye kadar tehlikeli bölge veya işin, kısmen ya da tamamen durdurulması esasını getirdiğini, işyerlerinin, tehlikelerine göre sınıflandırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından BDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.