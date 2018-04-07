T24 LogoT24 Logo
Gündem

YANAN HASTANEDEKİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR 

  Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor

07 Nisan 2018 14:57

 

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa\'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde çıkan yangının ardından başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor. 
Hastane binasında polis ve özel güvenlik görevlilerinin önlemleri devam ediyor. Yangından sonra boşaltılan ve emniyet şeridi ile girişleri kapatılan binaya, görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.  Yangından sonra soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı ile yapılan incelemeler devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
-Binadan genel ve detay görüntü
-İnceleme yapılması 
-Savcılık görevlisinin incelemenin ardından ayrılması
-Güvenlik önlemlerinden görüntüler
-Hastanenin çeşitli cephelerinden görüntü
 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kamera Yüksel KOÇDHA GaziosmanpaşaTaksim EğitimAraştırma HastanesiYangındanCumhuriyet BaşsavcılığıDökümü Binadan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24