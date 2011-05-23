-YANAN GEMİ TEKİRDAĞ'A GÖTÜRÜLECEK ÇANAKKALE (A.A) - 23.05.2011 - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında makine dairesinde yangın çıkan hayvan yüklü gemi, römorkörle çekilerek Tekirdağ'a götürülecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan ve mürettebatın kendi imkanlarıyla yangını söndürdüğü Bahama bandıralı ''Maysora'' adlı gemi halen Bozcaada açıklarında demirli bekliyor. Yangın sırasında yemleme makinelerinin zarar gördüğü bu nedenle hayvanların telef olma ihtimalini göz önünde bulunduran Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişine öncelik verdiği öğrenildi. Yetkililer, yangın sırasında mürettebat ile hayvanların zarar görmediğini, geminin römorkörle çekilerek Tekirdağ'a götürüleceğini kaydetti. Süveyş Kanalı yoluyla Tekirdağ'a 73 bin 500 küçükbaş hayvan taşıyan 185 metre uzunluğunda, 33 bin 400 grostonluk Bahama bandıralı ''Maysora'' adlı geminin makine dairesinde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yaşam mahalline sıçrayan alevleri mürettebat kendi imkanlarıyla söndürmüştü.