T24 LogoT24 Logo
Gündem

YANAN FABRİKADAKİ ÇÖKMELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

- Fabrikadaki son durumunun havadan görüntüleri Haber-Kamera: Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) Davutpaşa'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı

11 Haziran 2018 20:09

- Fabrikadaki son durumunun havadan görüntüleri

Haber-Kamera: Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)
Davutpaşa\'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Sogutma çalışmaları süren binada yer yer çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle itfaiyenin binanın alt katlarına giremediği öğrenildi. Sogutma çalışmalarının ardından binada yıkım çalışması yapacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
------------
-Binadaki çöken yerlerin havadan görüntüsü
-Çalışmalardan görüntüler
-Çöken alanların görüntüsü

DHA FEED


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FabrikadakiErsan SANYılmaz BEZGİNİSTANBUL DHA DavutpaşaSogutmaGörüntü Dökümü BinadakiFEED
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24