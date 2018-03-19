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Yanan evden çocuklarını çıkarıp kendi mahsur kalan anne kurtarıldı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde, iki katlı evin üst katında çıkan yangında 2 çocuğunu komşulara verip kurtaran kadın, tekrar döndüğü evde mahsur kaldı

19 Mart 2018 20:25

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR\'un Bucak ilçesinde, iki katlı evin üst katında çıkan yangında 2 çocuğunu komşulara verip kurtaran kadın, tekrar döndüğü evde mahsur kaldı. Balkona çıkıp kurtarılmayı bekleyen kadını itfaiye merdivenle aşağı indirdi.
Bucak merkez Konak Mahallesi Hökez Bulvarı\'ndaki Yusuf Dursun\'a ait 2 katlı evin üst katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Üst kattaki dairede kiracı olarak oturan adı öğrenilemeyen kadın, yangını fark ederek komşulardan ve çevredekilerden yardım istedi. Dairenin kapısından 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını yardım için gelenlere teslim eden kadın, tekrar eve girince büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı.
İTFAİYE MERDİVENLE KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Bucak Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri balkonda kurtarılmayı bekleyen kadını merdiven yardımıyla indirdi. Kurtarılan anne ve 2 çocuğu 112 ekipleri tarafından tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Evdeki yangın ise itfaiyenin çalışması sonucu söndürülebildi. Maddi hasara neden olan yangının sigorta aksamındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

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