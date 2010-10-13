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YANAN EVDE SANDIĞI OĞLUNU KURTARMAK İSTEYEN ANNE ÖLDÜ YALVAÇ (A.A)

13 Ekim 2010 13:58

-YANAN EVDE SANDIĞI OĞLUNU KURTARMAK İSTEYEN ANNE ÖLDÜ YALVAÇ (A.A) - 13.10.2010 - Isparta'nın Yalvaç ilçesi Yarıkkaya köyünde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yarıkkaya'da yaşayan Fevzi Çankaya'nın evinin altındaki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Alevler, Fevzi Çankaya'nın evi ile kardeşi Fikret Çankaya'ya ait yandaki evi sardı. Fevzi Çankaya, kardeşi Fikret Çankaya'yı uyandırdı ve Fikret Çankaya ile eşi Halide Çankaya (59) dışarı çıktı.  12 yaşındaki oğlu Hüseyin'in içeride kaldığını zanneden Halide Çankaya, oğlunu kurtarmak için girdiği evde yanarak yaşamını yitirdi. Yangında, iki evin ahırlarındaki toplam 40 küçükbaş ve 13 büyükbaş hayvan telef oldu.  

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