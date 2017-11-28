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Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

28 Kasım 2017 17:55

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası evde büyük çaplı hasar oluştu.
Dumlupınar Mahallesi 34\'üncü Sokak üzerinde bulunanVeysel Aba\'ya (58) ait evde, bugün saat 00.30\'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 3 itfaiye ekibi, yangın yerine giderek alevlere müdahale etti, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan ya da ölen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ev sahibi Aba\'nın evde olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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