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YANAN AHŞAP BİNADA YAŞLI KADIN ÖLDÜ İSTANBUL (A.A)

21 Mart 2011 12:22

-YANAN AHŞAP BİNADA YAŞLI KADIN ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Beyoğlu'nda 4 katlı ahşap binada çıkan yangında yatalak yaşlı kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Bahriye Caddesi Neva Sokak'taki 4 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Kısa sürede binayı saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.  Yatalak olan Şaziment Aslantaş (80) yangında hayatını kaybetti. Aslantaş'ın cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yangında bina kullanılamaz hale geldi.

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