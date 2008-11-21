Yanal'ın kritik planı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor ve ardından oynayacakları Kayserispor maçından üçer puan almaları durumunda ligde çok önemli bir avantaj yakalayacaklarını söyledi.



Trabzonspor hafta sonu oynanacak olan Sivasspor maçına büyük önem veriyor. Bu maç ve daha sonraki hafta oynanacak olan Kayserispor maçlarından üçer puan almaları durumunda ilk yarıyı lider kapatma adına önemli bir avantaj yakalayacaklarını söyleyen Teknik Direktör Ersun Yanal, oyuncularını da bunu aşıladı.



Taktik antrenmanlarda oyuncularını maçı germemeleri ve sinirli tavırlar sergilememeleri konusunda uyaran Yanal'ın, "Akılcı futbol oynamanızı istiyorum. Taraftarlar her zaman bizim yanımızda. Üzerimizde bir baskı yok. Güzel bir galibiyet almamamız için hiçbir neden yok" diyerek futbolcuları motive ettiği öğrenildi. Bordo - mavili futbolcuların da Ersun Yanal'a bu maç öncesi galibiyet sözü verdiği iddia edildi.



YANAL, YATTARA'DAN PATLAMA BEKLİYOR



Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, Sivasspor maçında Gineli futbolcu İbrahima Yattara'dan patlama bekliyor. Yanal'ın milli takım kampından tam zamanında dönen futbolcuyla yaptığı görüşmede, "Bu maçta sana çok güveniyorum. Şu anda kendi yeteneğinin çok altında bir performans gösteriyorsun. Artık kendine gelmen lazım" diyerek Yattara'dan kendisini toparlamasını istediği öğrenildi.



SİTEDE HAVA DURUMU AÇIKLANDI



Trabzonspor, Sivasspor maçına çok farklı motive oluyor. Bu maç öncesi taraftarları coşturmak için çeşitli organizasyonlar düzenlenirken, futbolcularda kendi aralarında sürekli olarak bu maçı konuşuyor. Bordo - mavili takımın Sivasspor maçına çok farklı hazırlandığının bir göstergesi de kulüp sitesinde belli oldu. Siteye bu sezon ilk kez, maç gününün hava tahmin raporu konuldu. Siteden yapılan açıklamada, Sivasspor maçı saatinde Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre havanın çok bulutlu, en yüksek sıcaklığın ise 22 derece olmasının beklendiği açıklandı.





OLAYLI MAÇTA OYNAYAN 4 FUTBOLCU SAHADA OLACAK



Trabzonspor ile Sivasspor arasında geçen sezonun ilk maçında çıkan olayların ardından, Sivasspor'un 3 - 0'lık hükmen galibiyetiyle sonuçlanan maçta forma giyen Trabzonsporlu 14 futbolcudan sadece 5'i, bu sezon oynanacak olan Sivasspor maçında forma giyebilecek. Sezona kadrosunun büyük bir bölümünü yenileyerek giren bordo - mavili takımda, mevcut kadroda bulunan kaleci Tolga, Hüseyin, Tayfun, Serkan, Yattara ve Umut geçen sezonki olaylı Sivasspor maçında da forma giymişti. Bu futbolculardan Hüseyin, Serkan, Yattara ve Umut'un, Pazar günü oynanacak olan Sivasspor maçında 11'de sahaya çıkması, Tayfun'un yedek kulübesinde oturması bekleniyor. Kaleci Tolga Zengin ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.