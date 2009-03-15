Yanal'ın G.Saray şanssızlığı



Trabzonspor Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray karşısında çıktığı 4 derbi maçı da kazanamadı.



Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen Ersun Yanal, takımının başında Galatasaray'a karşı çıktığı 4 derbi maçını da kazanamadı. Ersun Yanal yönetiminde Trabzonspor, Galatasaray'a geçen sezon 1-0'lık sonuçlarla 2 kez yenilirken bu sezon ilk yarıda oynanan maçı ise 3-0 kaybetti, rövanşını 2-2 berabere bitirdi.



Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde lig'de çıktığı 10 derbi maçın 6 tanesinde hiç gol atamazken, toplamda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ersun Yanal yönetiminde Trabzonspor derbilerdeki tek galibiyetini geçtiğimiz sezonun kapanış haftasında Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık skorla aldı.







