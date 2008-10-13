Yanal'ın alternatif planları



Hafta sonu deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak lig lideri Trabzonpor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, bu maçta İstanbul'un üç büyüklerine karşı ilk deplasman galibiyetini almanın ve liderliği sürdürmenin hesaplarını yapıyor.



Yanallı Trabzonspor, İstanbul'un 3 büyük takımına karşı oynadığı 6 maçta sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Bordo-mavililer, Yanal yönetiminde geçen sezonun son haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederken, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı hem iç sahada hem de dış sahada galibiyet yüzü göremedi. Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, 6 maçta 4 kez sahadan mağlup ayrılırken, 1 galibiyet ve 1 de beraberlik elde edebildi. Attığı 3 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.



Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremezken, Fenerbahçe'ye 3-2, Beşiktaş'a 3-0, Galatasaray'a da 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Lig lideri Trabzonspor, Galatasaray'la 19 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak, hem liderliği sürdürmenin hem de İstanbul'un 3 büyük takımına karşı ilk deplasman galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor.



Hazırlıklar sürüyor



Ligde oynadığı 6 maçtan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, yakalanan havanın bozulmaması için gerekli bütün tedbirleri alıyor. Katar'ın Al Sadd takımına transferi gerçekleşmeyen İbrahim Yattara konusunda da dikkatli davranan deneyimli teknik adam, Galatasaray maçında liderlik koltuğunu bırakmadan İstanbul'da siftah yapmanın hesaplarını yapıyor. Bunun için özel toplantılar düzenleyen teknik adamı milli takımlarda bulunan oyuncuların çokluğu düşündürüyor. Her milli maç sonrası puan kaybetmenin handikabını yaşayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Yanal, bu şansızlığı kırmak için de alternatif çözümler üretmeye başladı.



Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak için bütün imkanlardan en iyi şekilde faydalanmanın planlarını yapan Yanal, bu anlamda İbrahim Yattara'ya da sahip çıktı. Yanal'ın, İbrahim Yattara ile yapacağı görüşmeler sonrasında bu oyuncuyu kadroya alıp almayacağına karar vereceği öğrenildi. Yattara gibi önemli bir silahı Galatasaray karşısında kullanmanın avantaj olacağını bilen Yanal'ın kazanan takımı da bozmak istemediği ancak Gineli oyuncunun kadroda yer alması halinde ondan istifade etmeyi de ihtimal dahilinde tuttuğu belirtiliyor.



Güven ortamının bozulmaması için galibiyet şart



Trabzonspor'da, ligde geride kalan 6 hafta sonrasında ortaya çıkan başarılı tablonun getirdiği güven ortamının bozulmaması için Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmanın hesapları yapılırken, Teknik Direktör Yanal'ın bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak için gerekli bütün önlemleri alması bekleniyor. Yanal'ın, Sarı-kırmızılı ekip karşısına son 2 hafta sahada yer alan oyuncularla çıkması beklenirken, maçta orta sahayı kalabalık tutarak hücuma dönük bir oyun anlayışı içerisinde hareket etmesi bekleniyor.



İbrahim Yattara'nın durumunun netlik kazanmasını bekleyen Yanal'ın Gineli oyuncuyu buna göre kadroya alacağı belirtiliyor.



