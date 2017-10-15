Yanal'dan mağlubiyet yorumu

\"Yönetimle birbirimize olan inancımız ve güvenimizde en ufak şüphe yok\"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 6-1\'lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Teknik adam şunları söyledi;

\"Alınan sonuç Trabzonspor\'a ve oynamak istediğimiz takıma uygun değil. Yeni kurulan ve takım olmaya çalışan bir takımız. Başarı için de birlikteliğe ve zamana ihtiyacımız var. Yönetimle birbirimize olan inancımız ve güvenimizde en ufak şüphe yok. Trabzonspor için alınması gereken en doğru karar neyse alınır.\"

TRABZON / DHA