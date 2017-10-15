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Spor

Yanal'dan mağlubiyet yorumu

"Yönetimle birbirimize olan inancımız ve güvenimizde en ufak şüphe yok" Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu

15 Ekim 2017 22:16

\"Yönetimle birbirimize olan inancımız ve güvenimizde en ufak şüphe yok\"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 6-1\'lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Teknik adam şunları söyledi;
\"Alınan sonuç Trabzonspor\'a ve oynamak istediğimiz takıma uygun değil. Yeni kurulan ve takım olmaya çalışan bir takımız. Başarı için de birlikteliğe ve zamana ihtiyacımız var. Yönetimle birbirimize olan inancımız ve güvenimizde en ufak şüphe yok. Trabzonspor için alınması gereken en doğru karar neyse alınır.\"

TRABZON / DHA

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