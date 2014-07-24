Yanal'dan 'Emenike ya da Sow gönderilebilir' raporu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Webo kesinlikle kalmalı. Çünkü maliyeti çok düşük, katkısı çok büyük. Kulüp menfaatleri birinden vazgeçmemizi gerektiriyorsa; Sow ya da Emenike gönderilmeli” raporu verdiği ortaya çıktı.

Yöneticiler, Ersun Yanal’ın transfer politikası hakkında verdiği raporla şoke oldu.

“Araları bozuk” denilen Webo’yu kampa katıldığı gün bizzat karşılayan ve samimi görüntüler veren Yanal, Kamerunlu golcünün kesinlikle gönderilmemesini istedi.

Katar ve Arap Emirlikleri’nden 5,5 milyon Euro’luk teklifler gelen 32 yaşındaki Webo’yu öven Yanal, şunları söyledi:

“Sow ve Emenike’yi isteyen kulüplerin, çok daha cazip teklifler sunacağı ortada. Ayrıca Webo’nun maliyeti çok düşük, katkısı ise çok büyük. Kulübün menfaatlerini düşünmemiz gerekiyorsa, bu yönde bir karar vermekte fayda var. Webo’yu değil; Sow ya da Emenike’yi satmamız daha mantıklı.”