Yanal zirveden kopmuyor

Daha önce çalıştırdığı takımların lige iyi başladıktan sonra düşüşe geçmesi nedeniyle eleştirilere maruz kalan Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında eski dönemlerinden farklı bir grafik çiziyor.



Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Vestel Manisaspor gibi takımlarda zaman zaman başarılı dönemler geçiren Ersun Yanal, Trabzonspor'da zirve yarışında daha uzun süreli bir mücadele gerçekleştiriyor.



Trabzonspor'da göreve başlamadan önce Vestel Manisaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, Ege ekibiyle ilk 9 haftada elde ettiği 7 galibiyetle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu galibiyetlerin ardından Vestel Manisaspor'un şampiyon olup olmayacağı tartışılırken, Manisa ekibi peş peşe uğradığı yenilgilerle 11. hafta sonunda liderlikten olurken ligde alt sıralara doğru da düşüşe geçmişti.



Yanal'ın ilk görev yaptığı Denizlispor da 9. hafta sonunda 20 puanla ilk sırada yer alırken daha sonra düşüşe geçmişti. Denizlispor, ligi 8. sırada tamamlamıştı.



Ankaragücü'nde başarılı bir dönem geçirerek Fenerbahçe'nin gündemine gelen, ancak transferi gerçekleşmeyen Yanal, Gençlerbirliği'nde ise ligi üçüncü bitirmeyi başarmıştı.



Ersun Yanal, Trabzonspor ile daha farklı bir görüntü ortaya koyuyor. Yanal yönetimindeki bordo-mavili takım, ligin 20. haftası sonunda topladığı 42 puanla lider Sivasspor'un averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor.



Karadeniz ekibi, ilk 20 haftalık bölümde zirveden hiç kopmazken, 8 kez ilk sırada, 11 kez 2. sırada, 1 kez de 4. sırada haftayı kapattı.

