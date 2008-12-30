Yanal transferleri bekliyor



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yönetim kuruluna transferlerin kampa yetişmesi için çağrıda bulundu.



Yusuf'un transferini sonlandırmak için çalışmalarını sürdüren yöneticiler, alternatif isimler üzerinde de araştırmalarını sürdürüyor. Bordo mavili yönetimin, 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde en az iki futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.



Trabzonspor yönetimi, ara transferde kadroyu güçlendirmekte kararlı gözüküyor. Bunun için Teknik Direktör Ersun Yanal'la sürekli diyalog halinde bulunan bordo - mavili yöneticiler, Bursaspor'dan Yusuf'u transfer etmek için kesenin ağzını biraz daha açmayı planlıyor. Yanal'ın bu futbolcunun alınması yönündeki ısrarlı baskıları sonucunda çaresiz kalan yöneticiler, Bursaspor'a yeni bir teklifle gidecek. Yusuf'un da, Trabzonspor'a gelmek istemesiyle elleri güçlenen yöneticilerin futbolcuyla bir prensip anlaşması da imzaladığı iddia edildi.



GOL KRALI GÖKSU İDDİALI



Teknik Direktör Ersun Yanal'ın isteği sonucunda PAF takımdan A takım kadrosuna dahil edilen genç futbolcu Göksu iddialı konuşuyor. PAF liginde sezonun ilk yarısını attığı 16 golle, gol krallığı yarışında zirveye ulaşan 18 yaşındaki Göksü Alhas, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi. Göksu, Antalya kampında verilen fırsatı iyi değerlendireceğini belirterek, "İnşallah hocamın gözüne girerim ve A takımda kalıcı olurum" dedi. Bu arada Göksu'yla birlikte PAF takımdan A takıma dahil edilen Yasin ve Mehmet de kendilerine güvendiklerini söylediler.



GİRAY FORMAYI İSTİYOR



Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında istediği forma şansını fazla bulamayan Giray, Antalya kampında formayı zorlamaya hazırlanıyor. Giray, mevcut kadro yapısında her mevkide rekabetin olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman artık yedek kaldım diyerek kendimi bırakmadım. Hocamın hak ettiğim zaman bana forma vereceğine inanıyorum. Bu yüzden elimden geleni yapıp çok iyi bir kamp geçirmek istiyorum. Antalya kampında oynayacağımız hazırlık maçları bu açıdan benim için iyi bir fırsat olacak" dedi.



ERGİN, ESKİŞEHİRSPOR'DAN TEKLİF ALDI



Trabzonspor'un genç futbolcusu Ergin Keleş'e Eskişehirspor'dan teklif geldiği öğrenildi. Ersun Yanal'ın sezonun ilk yarısında hiçbir maçta forma vermediği Ergin Keleş'in gelen teklif karşısında kararını vermediği ancak bordo - mavili kulübün bu futbolcuyu bırakmayı düşünmediği öğrenildi. Eskişehirspor'a, net bir cevap vermeyen Ergin Keleş'in Ersun Yanal'la görüştükten sonra, kesin kararını vermesi bekleniyor.



Bu arada takımdan gönderilen Buğra, Abdülaziz ve Fatih için bir çok Bank Asya Birinci Ligi takımının, bordo - mavili takıma teklifte bulunduğu öğrenildi.



