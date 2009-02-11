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Spor

Yanal: Sorun çıkaran adam olmadım

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'da hiçbir zaman problem çıkaran adam olmadığını ve olmayacağını bildirdi.

11 Şubat 2009 02:00

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, Trabzonspor'da hiçbir zaman problem çıkaran adam olmadığını ve olmayacağını bildirdi.

Yanal, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da hiçbir zaman problem çıkaran adam olmadığını belirterek, "Bundan böyle de bu konumumda bir değişiklik olmayacak. Bizim Trabzonspor'da ne için bulunduğumuz ortada. Bunu kayıtsız şartsız desteğini esirgemeyen ve verdiğimiz mesajları çok iyi algılayan sağduyulu taraftarlarımız biliyor. Gerisi önemli değil" dedi.

Kendisi görevdeyken seçilen yönetim kuruluyla birlikte ilk günden beri uyumlu bir çalışma süreci yaşanmasına büyük özen gösterdiğini ve birçok kararın ortak değerlendirmeler sonucunda alındığını kaydeden Yanal, şöyle devam etti:

"Biz önce oyuncularımızla birlikte bir ekip olduk. Daha sonra bütün camiamızı da içerisine çeken bir aile haline geldik. Bu ailenin her ferdi sorumluluğunun bilincinde yoluna devam ediyor. Hedeflerimiz belli, amacımız bunlara ulaşmak. Bizim dışımızda yaratılmaya çalışılan gündemlerle de fazla ilgilenmiyoruz."

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