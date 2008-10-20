Yanal: 'Pozisyonları değerlendiremedik'



Ligin 7. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilen Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal, son vuruşlardaki beceriksizlikten yakındı.







Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçında yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.



Yanal, maç iyi başladıklarını ancak umulmadık bir gol yediklerini ifade ederek, ''Orta şut karışımı bir şuttan gol yedik, daha sonra da Konyaspor maçındaki pozisyona benzer bir durumda ikinci golü yedik. Bundan sonra da istatistikler tersine çevrildi. Oyun üstünlüğünü rakibimize verdik'' dedi.



Son vuruşlardaki beceriksizlikten yakınan Yanal, ''Özellikle yakaladığımız pozisyonlarda son vuruşlarda becerimizi kullanamadık, üretimde problemler yaşadık'' ifadesini kullandı.



Ligin çok başında ve yeni bir takım olduklarını belirten Ersun Yanal, ''Önümüzde çok karşılaşma var. Biz kendi içinden alternatif oluşturabilecek kadroyuz. Yattara takıma yeni katıldı. Her oyuncumuzun kıymetini gücünü biliyoruz ve onları kullanacağız'' şeklinde konuştu.



Maçı 3 forvetle oynamalarından dolayı kaybetmediklerini belirten Yanal, golleri kontrataktan veya hücumdayken değil, savunmadayken yediklerini anlattı.



Yanal, ''Sonuçta oyuncularımız gol atabilecekleri pozisyonları değerlendiremedi. Ama hep bu böyle olamayacak. Forvetlerimiz kaliteli oyuncular. İlerideki maçlarda atacaklardır''' diye konuştu.



Tayfun'u sarı kartı olduğu için oyundan aldığını kaydeden Ersun Yanal, Tolga'ya da sahip çıkarak, ''Bir hatalı gol diye oyuncuyu hemen değiştiremezsiniz. Tolga milli takımın kalecisi, bu kadar hovarda olmamalıyız'' diyerek sözlerini tamamladı.

