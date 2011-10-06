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Spor

Yanal, milli maçların bitmesini bekliyor İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2011 23:48

-Yanal, milli maçların bitmesini bekliyor İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ''Futbol Genel Direktörlüğü'' görevine son verilen Ersun Yanal, görevine son verilmesine ilişkin kararın TFF yönetiminin tasarrufu sonucu olduğunu bildirdi. Ersun Yanal, danışmanı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:  ''Bugün bazı medya organlarında yayınlanan, TFF'den ayrılışıma dair gösterdiğim idda edilen gerekçeler gerçeği yansıtmamaktadır. Görevime son verilmesi kararı TFF Yönetimi'nin tasarrufudur. Bu konuyla ilgli tepki ve düşüncelerime dair yapacağım açıklamayı 'Kritik milli maçlar' sonrasına bıraktığımı bir kez daha vurgulamak isterim.''

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