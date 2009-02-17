Yanal kendini ispatladı

İkili avreaj eşit çıktı

Isaac baba oldu

Sivasspor'la birlikte zirveye kurulan Trabzonspor, Ersun Yanal önderliğinde 25 yıldır ulaşamadığı hedefine emin adımlarla yürüyor. Elindeki geniş kadrodan sağlam bir 11 çıkarmayı başaran tecrübeli hoca, kısa zamanda Bordo-Mavili camiayı şampiyonluk havasına soktu. Yanal'lı Trabzon, her maçı final olarak görüyor.Turkcell Süper Lig'de, Sivasspor ile birlikte zirveyi paylaşan ve yıllar sonra şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal alışılagelmişin dışında bir performans sergiliyor. Geçmiş dönemlerde sezon başlangıçlarında lige fırtına gibi giren takımlar oluşturmasına rağmen sonunu bir türlü getiremeyen Ersun Yanal, Bordo-Mavili ekiple bu ezberi yavaş yavaş bozuyor.2007-2008 sezonunun 10. haftasında Ziya Doğan'ın istifasından sonra Trabzonspor'un başına gelen tecrübeli teknik adam, geniş bir kadrodan sağlam bir iskelet çıkarmayı başardı. Her futbolcunun antrenman ve maç performansını özel bilgi işlem ekiplerine yaptırıp aldığı sonuçlara göre takımını yönlendiren Yanal, 25 yıldır şampiyonluğa hasret kalan Trabzon camiasına heyecan getirdi. Başkan Sadri Şener ve ekibi ile birlikte uyum içinde çalışan tecrübeli çalıştırıcı, yapılan birçok transferi kısa sürede takıma monte ederek özellikle yıllardır aksayan savunmayı sağlama aldı. Orta sahada hem pres yapan hem ayağına hakim oyunculardan dinamik bir blok oluşturan Yanal, hücumda ise diğer rakiplerinin aksine çift forveti tercih ederek farkını ortaya koydu. Transferlerin hemen hepsinde isabet kaydeden başarılı teknik adam, daha önceki yılların aksine Bordo-Mavili takımın yedek kulübesini de zenginleştirdi.Önceki akşam nefesleri kesen Beşiktaş maçına kadar göze hoş gelen bir futbolla atak bir oyun benimseyen Yanal'ın öğrencileri, İnönü Stadı'nda bu kez stratejisini 1 puan üzerine kurarak hedefine ulaştı. Yanal, gerektiği yerde Bordo-Mavili takımın dirençli bir savunma yaparak rakiplerine boyun eğmeyeceğini gösterdi. Beşiktaş karşısında 1-0'lık üstünlüğü koruyamadığı için bazı kesimlerce eleştirilen deneyimli çalıştırıcı, aslında tarihten ders almış gibi "yenemiyorsan yenilme" taktiğini başarıyla uyguladı. Zira Trabzonspor, Beşiktaş'ı yeneyim derken rakibini zirveye ortak edebilirdi. Yani Yanal ve kurmayları bir bakıma Trabzonspor'un 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'ye 1-0'dan maçı 2-1 vererek adeta şampiyonluğu elinin tersiyle iten meslektaşı Şenol Güneş'in hatasına düşmemiş oldu. Kısacası ligin bitimine 14 hafta kala G.Saray ve F.Bahçe'ye 5, Beşiktaş'a ise 6 puan fark atan Yanal önderliğindeki Trabzonspor, İstanbul saltanatını yeniden yıkmak için bu kez kararlı kararlı görünüyor.