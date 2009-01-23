Yanal ilk peşinde



Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde İstanbul'da kazanamıyor. Bordo-mavililer Yanal ile '3 Büyükler'e karşı deplasmanda oynadığı 7 maçta hiç galip gelemedi.



Turkcell Süper Lig'de 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ''üç büyükler'' karşısında teknik direktör Ersun Yanal ile deplasman galibiyeti elde edemedi.



Bordo-mavililer, Ersun Yanal yönetiminde, söz konusu rakipleriyle yaptığı 4 deplasman maçından da sahadan yenilgi ile ayrıldı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'ye 3-2, Beşiktaş'a 3-0, Galatasaray'a ise 1-0 ve 3-0'lık sonuçlarla mağlup oldu.



Trabzonspor, 4 maçta 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.



TOPLAM 7 MAÇ



Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde ''üç büyük'' takımla yaptığı toplam 7 maçın ise sadece 1'inde galip geldi. 5 maçta yenilgi alan Karadeniz ekibi, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, tek galibiyetini geçen sezonun son haftasında Fenerbahçe karşısında sahasında 2-0'lık sonuçla elde etti.



İLK OLACAK



Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmesi halinde teknik direktör Ersun Yanal ile İstanbul'un şampiyonluğa oynayan rakipleri karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmiş olacak.



Bu sezon sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan, deplasmanda da Galatasaray'a 3-0 yenilen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe karşısında galip gelmesi halinde bu sezon da söz konusu rakipleri karşısında ilk 3 puanını elde etmiş olacak.



MAÇLAR



Trabzonspor'un Yanal yönetiminde ''üç büyükler''le yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:



Trabzonspor-Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

Beşiktaş-Trabzonspor: 3-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 3-0

