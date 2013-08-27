Yanal: Hiçbir sonuç sürpriz olmaz

Arsenal karşılaşması öncesi Londra'da basının karşısına çıkan Pierre Webo ve Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin tur şansını değerlendiren Yanal, "Biz Fenerbahçe'yiz hiçbir sonuç Fenerbahçe için sürpriz olmaz" dedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Pierre Webo, Arsenal karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

"Arsenal karşısında bize yakışan sonucu almalıyız" diyen Yanal, "Her takıma karşı başabaş oynamalıyız. Artık gerçek performansımızı sahada göstermek zorundayız. Eskişehirspor maçını kazanmamız gerekiyordu ve kazanmak için oynadık. Fenerbahçe kısa zaman sonra kendi futbolunu ortaya koymak zorunda. Hem defansta hem de ofansta doğru oynayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Tecrübeli teknik adam "Arkadaşlar biz hem yarışıyoruz, hem hazırlanıyoruz. Bu süreçte bir çok oyuncu bizden uzak kaldı. Sakatlıklar yaşadı. Bazı oyuncular geç katıldılar. Yeni bir teknik direktör, belirsizlikler ve bütün hepsini bir araya getirmek zordu. Benim nasıl oynatmak istediğimi biliyorsunuz. Bunun için biraz süreye ihtiyacımız var ama çok net bunu biliyorum ki oyuncularımız buna ulaşacak. Yavaş yavaş buna yaklaşıyoruz. İkinci yarıda geçen hafta ilk defa rakiplerden daha fazla koşu mesafelerine sahip olduk. Bunu yapan oyuncularla oynamak ve böyle bir rekabet getirmek gerekiyor" diye konuştu.

Yanal, "Rakibimiz iyi organize olmuş ve köklü bir takım. Biz de Fenerbahçeyiz. Hiçbir sonuç Fenerbahçe için sürpriz olmaz. Zor bir maç bizi bekliyor” şeklinde konuştu.



'Volkan oynayacak'



Arsenal karşısında Volkan Demirel'in oynayacağını açıklayan Yanal, "Bu maçta kalede Volkan oynayacak. Volkan'ın kalitesini tartışmaya gerek yok. Sezon başında belirsizlikler vardı. Gerçek oyunumuzu göstermek için zamana ihtiyacımız var. Aziz Yıdırım'ın bize büyük desteği var ve biz işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.



Yanal'dan Emre açıklaması



Yanal son günlerde gündemi meşgul eden Emre ile ilgili olarak "Hiçbir futbolcumla ile sıkıntım yok. Son idmanda problemi oluştu. Eğer gerçekten analizlerde dayanıklı gözükmüyorlarsa bu dayanıklığı sağladıkları zaman oynayacaklar" ifadelerini kullandı.



Webo: Elimizden gelenin en iyisini yapacağız



Webo, "Büyük bir rakibe karşı önemli bir maça çıkacağız. Fenerbahçe sahaya her zaman kazanmak için çıkar. Bizde elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız. İlk maçtaki kötü görüntünün gerçek olmadığını bu maçta göstereceğiz. Hedefimiz kazanmak olacak. Son yıllarda Türk futboluna baktığınız zaman gelişme göreceksiniz. Türk futbolu iyi bir atılım içerisinde. Bu da bizi mutlu etmekte. Artık Türkiye'ye futbolcular sadece para için gelmiyor. Süper Lig'de her takım birbirini yenecek güçte" dedi.