Yanal genç oyunculardan memnun

Tempo24-



Bordo-Mavililer, Almanya kampında çalışmalarını çift idmanla sürdürüyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Almanya'daki hazırlık kampında Bremerhaven ile oynanan karşılaşmada genç futbolcuların sergilediği performanstan memnun kaldığını söyledi.



Kulübün resmî internet sitesine açıklamada bulunan Yanal, 4-1 kazandıkları Bremerhaven maçında bugüne kadar hiç denemediği bir kadroyu sahaya sürdüğünü belirterek, "Bu kadro içerisinde oyuncuların oynayabilecekleri mevkileri ve potansiyellerini ölçme fırsatını bulduk. Oldukça yeterli bilgiler aldığımızı düşünüyoruz. Şans verdiğim tüm futbolcular bu fırsatı iyi değerlendirdi." dedi.



Colman'ın sakatlığının iyileşip oynamasına ve Fatih'in gol atmasına çok sevindiğini ifade eden Ersun Yanal, şöyle devam etti: "Barış'ın performansı, Ergin'in gol pozisyonlarına girip bunların ikisinden faydalanması, uzun süre sakat kalan Buğra'nın takımla ilk maçına çıkması ve arzulu oluşu bu maçta görmek istediğimiz yanlardı. Yine kalecimiz Sylva'ya da 90 dakika görev verdik. Ceza sahası içerisindeki oyun hakimiyeti ve topu oyuna sokması olumlu yönleriydi. Takımımızın ikinci yarıda özellikle oyun oynama iştahını olumlu buldum. Kalan maçlarda şekillenecek kadrodaki oyunculara yer vereceğiz ve performanslarını değerlendirip Brugges maçıyla net kadromuzu lige hazır hale getireceğiz."



Bu arada, Ersun Yanal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un dün sabahki antrenmanında futbolcular açma germe hareketlerinden sonra dar alanda pas çalıştı. Antrenmana Bremerhaven maçında ilk onbirde forma giyen futbolcular katılmadı. İbrahim Yattara'nın top ile şovu dikkati çekerken antrenman dar alanda çift kale maçtan sonra sona erdi. Trabzonspor bugün de TSİ 15.00'te Almanya'nın 3. Lig takımlarından Braunschweig ile hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan, Trabzonspor'un geçen sezon 26 olan yaş ortalaması bu sezon 23,8'e düştü.