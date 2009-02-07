Yanal: Ders alınacak maç





Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü’nün futbolunu takdir etti, “Bir daha biz de böyle oynamayacağız. Kimse memnun kalmadı. Umarım herkese ders oldu” dedi



Ankaragücü karşısında zorlanmasına rağmen galip gelen Trabzonspor’un Teknik Direktörü Ersun Yanal, rakiplerinin oyununu takdir etti, özeleştiri yapmaktan da kaçınmadı.

Golün ardından rakiplerinin mücadelesine seyirci kaldıklarını ifade eden Yanal, “Sahadaki futbolları takdire şayandı. Bir türlü ritmimizi bulamadık. Bizi oynatmadılar. Takım olarak inanılmaz bir ders çıkardığımızı düşünüyorum” diye konuştu. Bireysel oyunun kimseye fayda getirmeyeceğini bir kez daha gördüklerini belirten Ersun hoca, “Kolektif oyunda daha farklı olduğumuz bir kez daha görüldü. Özellikle hücumda organize olamadık. Bireysellik bizi etkiledi. Orta saha da forvete ayak uydurunca, takım oyunu diye bir şey kalmadı. Ancak golü hepimiz istedik ve bulduk” dedi.



Bordo-mavililerin teknik patronu, şunları söyledi: “Ligde herhangi bir değerlendirme yapamıyorsunuz. Ankaragücü ligin alt bölgesinde yer alıyor. Çok sıkıntılı günler geçiriyorlar ama güçlü olduklarını gösterdiler. Biliyorsunuz, geçmişte Trabzonspor’un başına gelen bir durum var. Vanspor maçını kimse unutmuyor. Bunları bilerek, gereken dersi aldığımızı düşünüyorum.”





