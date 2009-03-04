T24 LogoT24 Logo
Spor

Yanal değil yalanmış!..

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği yönündeki iddianın kabul edilemeyecek büyük bir yalan olduğunu belirtti.

04 Mart 2009 02:00

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği yönündeki iddianın kabul edilemeyecek büyük bir yalan olduğunu belirtti.

Trabzonspor Teknik Ersun Yanal, Trabzon merkezli bir internet sitesinde yer alan istifa ettiği yönündeki haber üzerine, kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

Yanal, istifa ettiği iddiasının kabul edilemeyecek büyük bir yalan olduğunu belirterek, ''Hiç kimseye böyle bir konuyu iletmediğim gibi aklımın ucundan dahi geçmemiştir. Trabzonspor takımının zirve mücadelesi verdiği bir dönemde böyle bir kararı almamı gerektirecek hangi sebep olabilir? Daha önce de söylediğim gibi sözleşmemin sonuna kadar görevimin başındayım'' dedi.

Yönetimle çalışmalarının uyum içerisinde sürdüğünü de kaydeden Yanal, ''Bugüne kadar hiçbir fikir ayrılığımız olmamıştır. Bizim daha önce belli konularda vermeye çalıştığımız mesajlar da zaten bu yöndeydi. Bu konu üzerinde fazla konuşmaya değer bulmuyorum'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24