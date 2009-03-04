Yanal değil yalanmış!..

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği yönündeki iddianın kabul edilemeyecek büyük bir yalan olduğunu belirtti.



Trabzonspor Teknik Ersun Yanal, Trabzon merkezli bir internet sitesinde yer alan istifa ettiği yönündeki haber üzerine, kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulundu.



Yanal, istifa ettiği iddiasının kabul edilemeyecek büyük bir yalan olduğunu belirterek, ''Hiç kimseye böyle bir konuyu iletmediğim gibi aklımın ucundan dahi geçmemiştir. Trabzonspor takımının zirve mücadelesi verdiği bir dönemde böyle bir kararı almamı gerektirecek hangi sebep olabilir? Daha önce de söylediğim gibi sözleşmemin sonuna kadar görevimin başındayım'' dedi.



Yönetimle çalışmalarının uyum içerisinde sürdüğünü de kaydeden Yanal, ''Bugüne kadar hiçbir fikir ayrılığımız olmamıştır. Bizim daha önce belli konularda vermeye çalıştığımız mesajlar da zaten bu yöndeydi. Bu konu üzerinde fazla konuşmaya değer bulmuyorum'' ifadelerini kullandı.