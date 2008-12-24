Yanal çıtayı yükseltti



Ersun Yanal yönetiminde uzun yıllar sonra ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor'da genç teknik adama olan güven artıyor. Yanal, geçen sezon, ikinci yarıda göreve geldiği bordo-mavili takımla yüzde 46'lık bir galibiyet yüzdesi yakalarken, bu sezon 16 hafta sonunda yüzde 63'lük bir yüzdeye ulaştı.



Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal ile geçen sezona oranla daha başarılı bir grafik ortaya koyarken, kulübün genel sekreteri Hasan Yener, Yanal'dan memnun olduklarını açıkladı.



Trabzonspor, geçen sezon ligin 10. haftası sonunda göreve gelen Ersun Yanal yönetiminde yüzde 46'lık bir galibiyet yüzdesi yakalarken, bu sezon 16 hafta sonunda yüzde 63'lük bir yüzdeye ulaştı.



Geçen sezon 24 lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon 16 maçta, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puan elde etti.



Geçen sezonu 49 puan ile 6. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılamayan Karadeniz ekibi, bu sezon ligin ilk yarısını ise aynı puana sahip olduğu lider Sivasspor'un averajla gerisinde kapadı.



''ERSUN HOCA'DAN MEMNUNUZ''



Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener de, ligin ilk yarısını daha fazla puan toplayabileceklerini, ancak Sivasspor, Kayserispor ve Bursaspor maçında yaşanan hakem hataları nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini belirtti.



Yine de ligin ilk yarısında Sivasspor ile birlikte zirvede yer aldıklarını ifade eden Yener, ''Yeni bir takımız. Kamuoyunda bakılınca Trabzonspor'un bu başarısı gerçekten takdirle karşılanan bir başarı. İlk 11'de 7-8 oyuncunun yeni olduğu bir takımın ligi zirvede bitirmesi tabii ki başarıdır'' dedi.



Teknik direktör Ersun Yanal'a zaman zaman kaybettikleri maçlar sonrası eleştiriler yapıldığını ifade eden Yener, ''Bunlar sağlıklı değil. Birşeye uzun vadeli bakmak lazım. Ligde kazandığımız maçlar olduğu gibi kaybettiğimiz maçlar da olacaktır. Biz Ersun hoca ve ekibinden memnunuz'' diye konuştu.



Teknik direktör Şenol Güneş'in Yanal'ın yerine geleceği yönünde de zaman zaman çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Yener, ''Şenol hoca bizim arkadaşımız ama arkadaşlık ayrı sorumluluk ayrı. Çok başarılı giden takımın hocasının başarılı olmadığını düşünmek gibi bir mantık olamaz. Trabzonspor, koca bir ilk yarıyı sakat bir futbolcusu olmadan bitirdi. Bu da Trabzonspor'un iyi çalıştığını gösteriyor. Bizim gollerin çoğu son 15 dakikada atıldı. Bu da Trabzonspor'un kondisyonunun çok iyi olduğunu gösteriyor'' şeklinde konuştu.

