Yanal: Başkan çocuk gibi davranıyordu, Yönetim: Camiayı taşıyamadı

Ersun Yanal, Fenerbahçe’den istifa etmesinin ardından yakın çevresine Başkan Aziz Yıldırım’ın çocuk gibi davrandığından şikâyetçi olduğunu söyledi. Fenerbahçe yönetimine göre ise, Yanal, Fenerbahçe teknik direktörlüğünü kaldıramadı. Ne futbolcular ile ne camia ile ilişki kuramadı. Davranışları ile camiayı taşıyamadı. Özel yaşamındaki düzensizliği ile kulübe zarar verdi.

Hürriyet gazetesinin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, Ersun Yanal’ın istifasının ardındaki gerekçeleri yazdı.

Ercanlar’ın haberi şöyle:

'Aziz Yıldırım bana çocuk gibi davrandı'

Kendisini yıpratmak için medyaya haberler sızdırıldığından dert yanan Yanal, Aziz Yıldırım’ın bazı davranışlarının gitmesinde büyük etken olduğunu söyledi. İddiaların aksine hiç bir futbolcu ile sorunu olmadığını da belirtti.

F.Bahçe’de beklenen istifa sonrası görevinden ayrılan Ersun Yanal, içini yakınlarına döktü...

Bir basın açıklaması ile kararını kamuoyu ile paylaşan Ersun hoca, istifaya zorlandığını iddia etti...

Gelin, Yanal yakın çevresine önceki gece neler dedi hep birlikte bakalım...

1- İdman programını 1 yıl önce yaparım

Yanal, antrenman programlarını sezon başlamadan önce 1 yıllık yaptığını, takıma verdiği izinler dahil olmak üzere her şeyin planlı olduğunu yakınlarına belirtti. Bu nedenle de Başkan Aziz Yıldırım tarafından izinlerin iptal edilmesini, yeni antrenman programı konulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

2- Futbolcularla hiçbir sorunum yoktu

Önceki akşam kendisi ile birlikte F.Bahçe’den ayrılan yardımcıları ile birlikte oturan Yanal’ın telefonu susmadı. Tüm oyuncular tek tek hocalarını aradılar ve üzüntülerini bildirdiler. Ersun hoca yansıtılan algının aksine futbolcularla sorunu olmadığını iddia etti.

3- Haberleri medyaya yönetim sızdırdı

Ersun Yanal’ın istifasındaki etken olarak özel yaşamıyla ilgili çıkan haberler ve son günlerde medyaya yansıyan fotoğraflar gösterildi. Yanal, bu haberlerin yönetim tarafından sızdırıldığını düşünüyor ve bunu da yakın çevresine dillendiriyor.

4- Son ana karar kararsızdım ama...

Yanal son ana kadar istifa konusunda kararsızdı. Hatta bazı kulüp personeline bile istifa edip, etmemesi gerektiğini sordu. Önceki gün de Mahmut Uslu ile bir araya gelecekken son anda çok önemsediği bir dostunun telkini ile istifa kararı aldı.

5- Başkanın sözleri beni çok üzdü

İstifa eden Yanal cephesinde Başkan Aziz Yıldırım’ın kendisine davranış şekli de gidişinde etkendi… İçeriğini söylemese de “Elini öyle tutma, o şekilde durma” sözünü örnek gösteriyordu. Başkanın kendisine çocuk gibi davrandığından şikayetçiydi.

Ersun Yanal’dan tatil resmi!

İstifa ederek Fenerbahçe’deki görevini sonlandıran Ersun Yanal, ilk iş olarak kişisel bir değişikliğe imza attı...

Tecrübeli hoca twitter hesabında Fenerbahçe’de görev aldığı sürede kazandığı şampiyonluk kupasıyla olan arka plan ve profil resmini değiştirdi ve kendisine ait olduğu tahmin edilen ve tatil yaptığı teknenin resmini koydu.

Deniz tutkunu

Özel hayatındaki problemlerle gündeme gelen ve sonunda Fenerbahçe ile yolları ayrılan 52 yaşındaki Ersun Yanal tam bir deniz tutkunu olarak biliniyor. Hocanın bu hamlesi, “Tatile çıktı” diye nitelendirildi.

Yönetim cephesi: Şampiyon yaptı ama F.Bahçe’yi taşıyamadı

Yanal ne futbolcular ne de camia ile yakın ilişki kurdu. Davranışları ile Fenerbahçe’nin gücü altında sürekli ezildi.

Ersun Yanal istifaya mecbur bırakıldığını iddia ediyordu... Peki Fenerbahçe yönetimindekiler, hocanın istifası hakkında ne düşündü?

Onlar Yanal’dan çok farklı çerçeveden baktılar olaya. Yanal’ın çok hata yaptığında hem fikirdiler ve şunları düşünüyorlardı...

1- Düzensiz yaşıyor

Yönetime göre Yanal, Fenerbahçe teknik direktörlüğünü kaldıramadı. Ne futbolcular ile ne camia ile ilişki kuramadı. Davranışları ile camiayı taşıyamadı. Özel yaşamındaki düzensizliği ile kulübe zarar verdi.

2- İsyan eden oyuncu

Yöneticiler fazla dillendirmese de Başkan Aziz Yıldırım’ın takımdaki tüm oyunculara ve personele Yanal hakkında ne düşündüklerini sordu. Kimse mutlu değildi. Hatta bir oyuncu, “Yanal, kalacaksa beni satın” dedi.

3- Haber yaptırdı

Yanal’ın kulüp ile kötü ilişkileri olan ve 3 Temmuz’un mimarlarından görülen Yunus Egemenoğlu ile iyi ilişkileri, camia içinde bir hayli rahatsızlık yarattı. Bazı yazı ve haberlerin Yanal tarafından yaptırıldığı düşünüldü.

4- Geçmişi unutmadı

Yanal’ın Eskişehirspor maçından sonra Yıldırım tarafından görevine son verildiği medyaya yansımıştı. Yanal o dönem görevi bırakmak istese de Mahmut Uslu bu durumu engellemişti. Ancak Yıldırım o dönemi hiç unutmadı.

5- Şüpheliydi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yanal’a direkt olarak “Takımı iyi çalıştırmıyorsun” dedi. Yıldırım bu sezona hem 4. yıldız hem de forma satışları nedeniyle büyük önem verdiği için Yanal’ın başarılı olacağından şüpheliydi.