Yanal: Arsenal maçında farklı bir F.Bahçe göreceksiniz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Arsenal ile iki aşamalı bir maç yapacaklarını vurgulayarak, "İlk yarısını kendi evimizde oynuyoruz. Bir önceki karşılaşmamızda hem yarışarak hem de hazırlanarak oynadığımızı söylemiştik. Bu süreç devam ediyor. Torku Konyaspor maçını geride bıraktık. Biz artık ikinci haftadan itibaren lige başlamaya karar verdik" dedi.

Arsenal'e karşı oynayabilecek güçte ve kalitede bir takıma sahip olduklarını kaydeden Ersun Yanal, "İlk ayağı burada avantajlı bir skorla kapatıp, ikinci yarı için rakibimize avantajlı gitmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Onların her türlü mücadeleyi saha içinde yapıp, buradan avantajlı bir skorla çıkacakları düşüncesindeyim" diye konuştu.

'Ersun Yanal tartışılacak biri değil'

Bir gazetecinin, Torku Konyaspor maçının ardından "Ersun Yanal sezonu çıkaramayacak" şeklindeki yorumların kendisini nasıl etkilediği şeklindeki sorusu üzerine Yanal, "Burada tartışılacak bir konu değil. Ersun Yanal tartışılacak biri de değil. Bu yoruma katılmıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de medyanın kültürünü çok iyi bildiğini dile getiren Yanal, "Eleştiriden hoşlanılan bir tarzımız var. Yabancı olmadığımız bir tarz. Onlar işini yapıyor, biz işimizi yapıyoruz. Ancak bir daha asla Konya maçı olmaz. Bu takım bir daha asla öyle bir şey yaşamaz. O geçmişte kaldı" şeklinde konuştu.

Yanal, Torku Konyaspor maçını geride bıraktıklarını anlatarak, "Önümüze bakacak kadar güçlü bir takımız. Arsenal de kendi evinde galipken, kaybetti. Bizim gibi takımlar bu tür maçları farklı oynarlar" dedi.

Resmi maçlarda ikinci yarılarda sıkıntı yaşadıklarının belirtilmesi üzerine Yanal, oyuncuları daha dinamik daha yüksek tempoda oynayabilir hale getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, Fenerbahçe'nin yarın daha farklı bir kimlikle sahada olacağına inandığını söyledi.

Yanal, kulübün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki toplantısıyla ilgili soru üzerine, orayı hiç düşünmediklerini, sadece saha içinde görev yaptıklarını, o konuda yöneticilerin gereken her türlü çalışmayı yaptığını kaydetti.

'Biz süreci yönetiyoruz'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın takım kaptanlarıyla toplantı yapmasıyla ilgili soruya Ersun Yanal, "Biz her kulvarda birinci olmak için yarışıyoruz. Bu bizim misyonumuzda var. Takım olarak her zaman birinci olmak için yarışırız. Tüm yapacağımız karşılaşmalar galibiyet içindir. Bunu hatırlatmak, bir kez daha içimizde kaynaşmak için bu tür organizasyonlar yapılıyor. Onlardan bir tanesidir, çok doğaldır. Biz de aynı düşünceyle oyuncularımızla birlikte olduk. Zaman zaman tabii ki tartışmalar oluyor. Ancak bu sizin yazdığınız şekilde olmuyor. Biz her gün, her dakika beraberiz. Beden dilimiz bile bazen çok şey ifade ediyor. Bir günlük dikkat çekmeler veya bir günlük konuşmalarla bu işin yönetilmesi mümkün değil. Biz süreci yönetiyoruz" dedi.

Yanal, takımdaki 4 forvet oyuncusundan zaman zaman ikisini kullanacaklarını kaydederek, "Belki hep birlikte de kullanırız. Oynayacağımız Avrupa maçları ve ona göre doğacak rotasyonda kullanacağımız anlar gelecek. Emenike'yi takıma alıştırmaya çalışıyoruz. Performansı yükselmesi gereken oyuncularımız var. Hepsi önemli değer ve Fenerbahçe'ye çok şey katacaklar" diye konuştu.

Ersun Yanal, sakatlıkları geçen Gökhan Gönül ve Egemen Korkmaz'ın bu sezon hiç maç yapmadıklarını belirtirken, Mehmet Topal'ı antrenmanda deneyeceklerini söyledi.

Alves: Takım için elimden geleni yapıyorum

Bruno Alves, Arsenal ile önemli bir karşılaşma yapacaklarını vurgulayarak, "Arsenal maçında bu rekabetin içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu kapasitemiz var. Umarım iyi bir maç olur ve biz kazanırız" dedi.

İngiliz temsilcisiyle deplasmanda oynayacakları rövanş maçının daha zor geçeceğine dikkati çeken Alves, "Deplasman maçı çok daha zor olacak. Ancak bizim takımımız bu maçlara hazır. Oynamak için heyecanlanıyoruz. Fenerbahçe'de bu tarz maçları oynamayı hak ediyor" diye konuştu.

Portekizli oyuncu, bir soru üzerine takım için elinden geleni yaptığını kaydederek, "Benden daha önemli olan şey takımdır. Biz hepimiz, birlikte çabalıyoruz. Takım için savunma yapıyorum. Ben sadece elinden gelenin en iyisini yapan ve takımı için çalışan bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.