Yanal: 3 puan alacağımıza inanıyorum

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, pazar akşamı oynayacakları Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi, ``Ligin ilk iki maçında aldığımız 6 puan, bu maçın önemini 2 kat daha artırdı`` dedi.



Sahalarında oynayacakları karşılaşmada taraftarlarına güzel bir galibiyet armağan etmek istediklerini belirten Ersun Yanal, hedefleri olan bir takım olduklarını hatırlatırken şöyle devam etti:



``Lige verilen arada her ne kadar milli futbolcularımızdan yoksun olsak ta, iyi çalışma fırsatı bulduk. Elbette zaman zaman sorunlarla karşılaşacağız. Bunlarla baş etmek zorundayız. Futbolda bazen iyi oyun oynamadan da sonuç almak önemlidir. Ama biz her ikisini de başaran bir takım olmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda görev verdiğimiz yeni transferlerimizin takıma katkılarından memnunuz. Onların daha iyi performansla, hem Trabzon hem de Türk futboluna büyük katkılar yapmalarını bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Bu uzun yolda performansı kademeli olarak arttırmak da hepimizin görevi. Trabzonspor her koşulda maç kazanabilecek oyun yapısı ve oyunculara sahip olmalı.``



17 maçta 3 galibiyeti var



Bugüne kadar çalıştırdığı Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Vestel Manisaspor ve Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı toplam 17 maça çıkan Ersun Yanal, bu maçlardan sadece 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 11 maçta ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Ersun Yanal, bordo mavili takımın başındayken son olarak geçen yıl Beşiktaş'a karşı 3-0'lık mağlubiyet aldı.



Kadro değişmeyecek





Bu arada Ersun Yanal'ın Beşiktaş maçında Ankaragücü maçındaki kadroyu çıkarabileceği öğrenildi. Kalede Tolga'ya şans vermesi beklenen Ersun Yanal'ın savunmada Serkan, Song, Egemen, Cale, orta saha da Selçuk, Hüseyin, Colman üçlüsünden vazgeçmeyeceği belirtildi. Yattara'nın durumu hakkındaki son kararını maç saatinde verecek olan Ersun Yanal'ın gol yollarındaki silahlarının ise yine Gökhan ve Umut olması kesinleşti.