"Yan Yanayız ve Bir aradayız" mesajı Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yayınlandı

Aralarında akademisyen, yazar, milletvekili, bilim insanı, siyasetçi ve STK temsilcilerinin olduğu bin 500'e yakın isim bir araya gelerek demokrasiyi savunmak için ortak hareket çağrısında bulundu. Çağrı Türkçe, İngilizce ve Kürtçe olarak 3 dilde yayınlandı.

Metnin Türkçe, İngilizce ve Kürtçe versiyonları şu şekilde:

Türkçe tam metin "Yan yanayız, bir aradayız"

Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; ortak yaşamı kurmak, korumak, geliştirmek için, siyasî parti, ideolojik aidiyet, inanç, din, mezhep, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 80 milyona sesleniyoruz. Bizler kutuplaşmak, birbirimize düşmanlaşmak, Türk-Kürt, dindar-laik, evetçi-hayırcı diye bölünmek, onlar-bunlar diye ayrıştırılmak istemiyoruz. İnancımızı, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü, hayat tarzımızı kendi seçtiğimiz gibi, özgür, eşit, korkusuz, huzur içinde yaşamak; birbirimize güvenmek, dayanışmak istiyoruz...

Savaşa sürüklenmekten, çatışmacı ortamdan, nefret dilinden, hukuk ihlallerinden, haklarımızın özgürlüğümüzün kısıtlanmasından, can ve mal güvenliğimizden, toplumun vicdanını yitirmesinden, ahlâk aşınmasından, toplumsal duyarsızlıktan endişe duyuyoruz. Tek adam rejimi ve partili devlete, adaletsizlik ve hukuksuzluğa, meclisin etkisizleştirilmesine, her çeşit muhalefetin baskı ve tehditle sindirilmesine karşıyız. Yüzbinlerle kamu çalışanını, siyasetçiyi, akademisyeni, medya, yargı ve güvenlik mensuplarını haksız, hukuksuz keyfî uygulamalarla, tutuklamalarla, baskılarla tasfiye eden despotik siyasetin yarattığı bütün mağduriyetlere hayır diyoruz! Geleceğimizi karartan bu anlayışı anayasallaştırmaya çalışan referandumun şaibeli sonuçlarını ve halk iradesinin yasalar yok sayılarak açıkça çiğnenmesini kabul etmiyoruz.

Birarada güven içinde yaşamak için, acilen:

· Hukuk ihlallerine yol açan OHAL’in kaldırılmasını,

· Toplumun tümüne yayılan mağduriyetlere karşı adalet ve hukuk güvenliğinin sağlanmasını,

· Meclisin yasama ve denetleme yetkisinin güçlendirilerek iadesini,

· Hesap veren, anayasal, şeffaf devlet için kararlı adımlar atılmasını,

· Gizli oy ve şeffaf sayım temelli sandık güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz.

Korku, gerilim ve kutuplaştırma siyasetinden güç devşirenlere karşı ülkemizin geleceğinden sorumlu tüm yurttaşları, farklı kanaat önderlerini, sivil girişimleri, siyasi partileri güç birliğine çağırıyoruz! Adaletli, hakkaniyetli, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesine dayalı “hukuk devleti”nin, bireysel ve toplumsal insan haklarını tam uygulayan eşitlikçi, çoğulcu demokrasi anlayışının, başta yerel yönetimlerde olmak üzere katılımcılığı teşvik edecek bir idari yapının, ideolojik dayatmacı, cinsiyetçi, ayrımcı olmayan; özerk ve eleştirel düşünceye dayalı bir eğitim sisteminin, bölge halkları ve dünya ülkeleriyle eşit haklı işbirliğini gözeten barışçı bir siyasetin, egemen kılınması için, güçlerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz...

İngilizce tam metin: "We are side by side, we are together

We, who are jointly the owners of these lands; to build, to protect and to enrich our shared life, we call upon 80 million without any regards to political affiliation, ideological, religious, ethnical identities, sect, nationality and gender.

We do not want to be polarized, nor to be hostile to each other. We do not want anybody to divide us as Turkish-Kurdish, religious-secular, 'yes' voters-'no' voters, ‘these-those’.

We desire to experience our beliefs, religions, languages, cultures and lifestyles as we choose; freely, equally, without fear and in peace; we want to trust each other and live in solidarity.

We are concerned about being dragged into war, an environment of conflict, hate speech, infringements of rule of law, restrictions of our rights and freedoms, security of our lives and property, the society’s loss of conscience, erosion of morality and social apathy.

We are against one-man autocratic rule and party state, injustice and unlawfulness, pacification of the Parliament and the subjugation of all opposition through pressure and threats.

We oppose all injustice caused by despotic politics and the pain that is inflicted and unleashed upon over a hundred thousand public employees, politicians, academics, and members of the media, the judiciary and the security forces through unjust, unlawful and arbitrary purges, arrests and oppression.

We do not accept the dubious results of this referendum, attempts to constitutionalize a way of governing that obliterates our future and the blatant denial of people’s will by ignoring the law.

- In order to live together in peace and security, we demand immediately;

• The ending of the state of emergency, which is causing infringements of the rule of law,

• The restoration of justice and security of law against victimizations spreading to all corners of society,

• Rehabilitation of the legislative and supervisory powers of the Parliament even more strongly than in the past,

• Solid and decisive steps towards building an accountable, constitutional and transparent state,

• The provision of electoral security based on the principles of secret ballot and transparent count.

Against those deriving power from the politics of fear, tension and polarization; we invite all citizens responsible for the future of our country, opinion leaders, civil initiatives and political parties to unite their efforts!

We call to unite our powers to bring;

• justice delivered timely by a competent, ethical, neutral and independent judiciary and by clear, public, and just laws applied evenly; and the protection of fundamental rights, including the security of persons and property and certain core human rights.

• A pluralist and egalitarian understanding of democracy enforcing all individual and collective human rights fully,

• An administrative structure fostering participation especially at the level of local administrations,

• An education system based on autonomous and critical thinking, which is not sexist, discriminatory or imposing any ideology,

• A politics of peace that seeks cooperation with the peoples of the region and all the world based on equal rights.

Kürtçe tam metin: "Em lıgel hev û bı hev re ne"

Em ên ku şîrikatiya vê axê dikin, bêyî ku ciyawaziya partiyên siyasî, xwemaliya bîrdozî, bawerî, ol, mezhep, netewe û zayendî bê kirin, ji bo ku li ser vî welatê hevpar jiyaneke hevpar ava bikin, star bikin û pêş ve bibin, em bang li 80 mîlyanan dikin.

Em naxwazin bên berberî hev, li hev bibin neyar, bi Tirk-Kurd, oldar-laîk, erêhez-nahez bên dêrandin.

Em dixwazin baweriya xwe, ola xwe, zimanê xwe, çanda xwe, şêweya xwe ya jiyanê, bi awayê ku em hildibijêrin, bi aramî û bêtirs bijîn, baweriya xwe bi hev bînin û pişta xwe bidin hev…

Em ji ber şer, ji pevçûnê, ji zimanê nefrîn, ji binpêkirinên hiqûqê, ji bisînorkirina mafên me, ji ewlehiya can û mal û milkên xwe, ji wendakirina wijdanê, ji peritîna sincê û ji sersariya civakê diqilqilin.

Em li hemberî rejîma yekzilamî û dewletên partiyî ne. Em li hember bêdadiyê û bêhiqûqiyê, bêkarîgerkirina parlamentoyê û bi awayê zordestî û gefî melisandina hemî muxalefetê disekinin.

Bi sed mîlyonan xebatkarên gelemperî, siyasetmedar, akademîsyen, pêwendarên medyayê, darazê û ewlehiyê bi kiryarên derhiqûqî û bi awayekî keyfî hatin girtin. Em ji vê siyaseta zordest re dibêjin NA!

Em encamên referamdûmê ên xwedîguman ku siberoja me tarî dikin, napejirînin û em qebûl nakin ku vîna gel û zagon bên gerisandin.

- Ji bo em bikarin bi hev re bi ewlehî bijîn, em dixwazin yekcar;

· OHALa ku hiqûqê bin pê dike, bê rakirin,

· Li ber hemî mexduriyetên ku civakê dorpêç kirine, ewlehiya hiquq û edeletê bê dabînkirin,

· Karbidestiya zagonsazî û venihêrtinê ya parlamentoyê bi awayekî xurt bê îadekirin,

· Ji bo dewleteke zelal, makezagonî û a ku hesab dide gavên xurt bên avêtin,

· Ji bo ewlehiya sindoqan, rayên veşartî û jimariya zelal bên dabînkirin.

Li hember kesên ku hêza xwe ji siyaseta tirsê, hêrsdariyê û berberiyê digirin, em banga yekîtiyê li hemwelatiyên berpirsên siberoja welatê xwe, raydarên rêber ên curbicur, pêngavên sivîl û partiyên siyasî dikin!

· Ji bo serweriya “dewleta hiqûqî” ku pişta xwe dide rêgeza daraza bêalî û xweser, xwedayî û dadwer,

· Ji bo serweriya feraseta demokrasiya pirralî ku mafên ferdî û civakî bi temamî dipeyikîne,

· Ji bo serweriya saziyeke îdarî ku di serî de rêveberiya herêmî û beşdarbûnê teşwîk dike,

· Ji bo serweriya pergaleke perwerdeyê ya xweser û xwedî feraseta ramanî û rexneyî ku bîrdoziyan li mirovan ferz nake, ne zayendperest e û ji ciyawaziyê dûr e.

· Ji bo serweriya siyaseta aşitiyane ku bi gelan re û bi welatên cîhanê re hevbeşiyê û tevkariyê diparêze,

Em hêza xwe bikin hevpar.

Ji bo hêzên xwe bikin yek û li qadeke hevpar bigihîjin hev, bangewaziyeke bi 1000 destnîşanî:

“Em ligel hev in, bi hev re ne!”

Kedkarên Hêja ên Çapemeniyê;

Ji komarparêzên laîk ta kevneparêzên misilman, ji parlamenterên CHPê û HDPê ta wezîrên kevn ên AKPê, ji raydarên rêber ên ji her siyasetê ta kurd, tirk, çepgir, rastgir, kêmjimar, ji ronakbîran, ji hunermendan, ji nivîskaran, ji akademîsyenan, ji zanyaran, ji hiqûqnasan 1000 kesên ji beşên curbicur ên civakê, dê banga “Em ligel hev in, bi hev re ne!” li Gelên Tirkiyeyê bikin.

Di vê civîna çapemeniyê de ku gellek destnîşandar dê lê amade bin, bihevrebûna li qadeke hevpar a kesên ku heta niha dûrî hev bûn, dê bê ser ziman û gengaziya vê bihevrebûnê jî bi 1000 destnîşanan dê bê dûpatkirin.

Teksta “Em ligel hev in, bi hev re ne” ku li hember rejîma yekzilamî, xweferzkirinê, dewletên partiyî, qirimkirina azadiyan û mafên demokratîk, siyaseta şerê, bêdadiyê û bêhiqûqiyê, mexdûriyetên ku civakê bi temamî dorpêç kiriye, bang li her kesî û her siyasetê dike ku bibin yek û hêza xwe bikin yek, dê 31ê Gulanê daxuyaniyê bide li hemî gelan û çapemeniyê.

Em li benda we ne.