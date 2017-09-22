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Yan yana giden motosikletler kamyonet ile çarpıştı: 2 ölü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, yan yana giden plakasız 2 motosiklet karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı

22 Eylül 2017 01:47

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Acıpayam İlçesi\'nde, yan yana giden plakasız 2 motosiklet karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri 15 yaşındaki Hasan Naz ile 16 yaşındaki Sefa Turgut hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Darıveren Mahallesi Çameli karayolunda meydana geldi. Çameli\'nden Acıpayam yönüne yan yana giden Hasan Naz ile arkadaşı Sefa Turgut yönetimindeki plakasız motosikletler, karşı yönden gelen Hasan Erkal yönetimindeki 15 HB 334 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Hasan Naz yerinde hayatını kaybederken, Sefa Turgut ise ağır yaralandı. Sefa Turgut, olay yerine sevk edilen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Naz ve Turgut\'un cesetleri, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna konurken, kamyonet sürücüsü Hasan Erkal gözaltına alındı. 

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