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'Yan bakma' cinayeti sanığı Suriyeli'ye 30 yıl hapis cezası

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, 'yan bakma' nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Mehmet Akkoyun'u (20) öldüren Suriye uyruklu Selahuddin Osman (18), 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

18 Aralık 2017 19:49

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, \'yan bakma\' nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Mehmet Akkoyun\'u (20) öldüren Suriye uyruklu Selahuddin Osman (18), 30 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen 13 Şubat\'ta Melikgazi ilçesi Çorakçılar Mahallesi\'nde bulunan bir parkta \'yan bakma\' nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Mehmet Akkoyun, Suriye uyruklu Selahuddin Osman, İ.E.H. (22), M.M. (17) ve U.E.H. (17) ile tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Mehmet Akkoyun ile kavgayı ayırmayan çalışan esnaf Yusuf Yurdakul, Selahuddin Osman tarafından bıçakla yaralandı. Akkoyun sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yurdakul ise hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Suriye uyruklu 4 zanlıyı ülkelerine kaçmaya çalışırken yakaladı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Selahuddin Osman tutuklanırken, diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık Selahuddin Osman hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar İ.E.H., M.M. ve U.E.H. ise duruşmaya katılmadı.
Mahkemede son sözleri sorulan sanık Osman, \"Diyeceğim bir şey yok\" dedi.  Mahkeme heyeti, sanığa 30 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar İ.E.H. ile M.M. ise yaralama suçundan para cezalarına çarptırıldı. U.E.H. ise beraat etti.

 

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