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'Yan bakma' cinayeti kamerada

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 30 yaşındaki Fikri Durmaz'ı öldüren 26 yaşındaki Yusuf Kutluay'ın cinayeti, 'Yan bakma' iddiasıyla çıkan kavga sonucu işlediği ortaya çıktı

04 Kasım 2017 13:49

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 30 yaşındaki Fikri Durmaz\'ı öldüren 26 yaşındaki Yusuf Kutluay\'ın cinayeti, \'Yan bakma\' iddiasıyla çıkan kavga sonucu işlediği ortaya çıktı.
Olay, 2 Kasım\'da merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi\'nde meydana geldi. Ağabeyine ait gece kulübünü kapattıktan sonra eve gitmek yola çıkan Fikri Durmaz, sokakta yürüdüğü sırada iddiaya göre, kaldırımda alkol alan Yusuf Kutluay ile karşılaştı. Kutluay ile arasında ‘yan bakma’ iddiasıyla çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Belindeki tabancasını çıkaran Kutluay, havaya ateş etmeye başladı. Durmaz\'ın sırt ve göğsüne de kurşun isabet etti. Kanlar içinde kalan Durmaz\'ı gören zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırılan Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Durmaz\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Durmaz\'ın eşi Elif Durmaz\'ın da ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi.
Cinayeti aydınlatmak için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği polisleri, olay yerindeki güvenlik kameralarında, tartışma ve yaralanan Durmaz\'ın sokak içerisinde aniden yere düşmesini tespit etti. Şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşan polis, adreslere baskınlar düzenledi. Kutluay ile olay anında yanında olan 38 yaşındaki Kenan S., yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf Kutluay tutuklanırken, Kenan S. ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

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