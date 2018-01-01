Yamula’daki öldüren misinalara araştırma

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’deki Yamula Barajı’nda yaban ördeği ve onu yemek için suya giren tilkinin balıkçıların bıraktığı ağa takılarak ölmesi üzerine Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler bölgede ağ temizliği de yaptı. Diğer yandan 2017 yılı içinde toplamda 56 bin 65 metre kaçak avcılık faaliyetinde kullanılan misina ağa el konulduğu ve bu kapsamda 19 bin 887 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Merkez Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yamula Barajı’nda gelişi güzel suya atılan ve daha sonra toplanmayan ağlar, yaban hayvanları için tehlike oluşturuyor. Baraj gölünde, suyun içindeki ağaçlardan dolayı balıkçıların \'Ağaçlı koy\' olarak nitelendirdiği bölgede suya atılan ağlar toplanmadan burada bırakılıyor. Kısa süre önce gelişi güzel bırakılan ve toplanmayan ağlar nedeniyle ağlara takılan yaban ördeği ile onu yemek için suya giren tilki donarak öldü. Tepkilere neden olan bu tablo üzerine ihbarları değerlendiren ve harekete geçen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgede denetim ve inceleme yaptı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Yamula Baraj Gölü avlak sahasında 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar toplam 56 bin 65 metre kaçak avcılık faaliyetinde kullanılan misina ağa el konulduğu belirtildi. 2017 yılı içerisinde kuruma ait 3 farklı ebat ve güçteki kontrol teknesi ile gölde 92 denetim faaliyeti yapıldığı belirtildi. Yapılan rutin denetim faaliyetlerinin yanı sıra telefon, kısa mesaj ve yazılı ihbar yoluyla yapılan 992 denetimde, toplam 37 adet, 19 bin 887 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Denetimlerde 2 bin 500 metre uygun olmayan ağ ile tırıvırı, paraketa, sepet, serpme gibi farklı av araçları da ele geçirildi. Yamula’da hayvan ölümleri ile ilgili olarak da harekete geçildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İhbar konusu bölgeden daha önce kaçak ördek avcılığı yapan şahısların çeşitli ağlar ve tuzaklar kullanarak avcılık yaptığı şeklinde ihbarlar yapılmış olup, konu ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7\'nci Bölge Müdürlüğü Kayseri Şube Müdürlüğü\'ne 4 bin 915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında işlem yapılması için ihbarlar yönlendirilmiştir. Kayseri GTH İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Müdürlüğü görevlilerinin kara yolu ile Yamula Baraj Gölü Balıkçıları\'nın da tekneyle aramaları neticesinde fotoğraflara yansıyan görüntünün nerede çekilmiş olabileceği üzerine tahmin edilen bölgelerde gerekli incelemelerde bulunuldu. Yamula Baraj Gölünün Eski Çevril Köyü Mevkiinde fotoğrafta yer alan balık ağıyla karşılaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda daha önce kaybedilmiş veya kaça avcılar tarafından bırakılmış olabilecek ağın, baraj gölünde su çekilmesi sonucu ağaca takılmış olan görüntüsüyle karşılaşılmıştır. Ağaca misina ile asılı vaziyette bulunan kara meke su kuşunun, aslında ağa takılmadığı ve kuş üzerinde yapılan incelemelerde de kanat iç bölgelerinde saçma izi olduğu düşünülen yaralar fark edilmiştir. Ağın çekilmesi esnasında da yine misina oltası ucunda yemi kapmak isterken yakalanmış olduğu düşünülen başka bir su kuşu tespit edilmiştir.\"

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