Yaman Akdeniz: Facebook, Türkiye'ye temsilci atamayacak

Siber Haklar Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Facebook'un, yeni 'Sosyal Medya Yasası' kapsamında Türkiye'de temsilci bulundurmama kararı aldığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Akdeniz, ifadeleri kullandı:

"Facebook, yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı. Tıpış tıpış gelecekler diyenlere duyurulur.

"Twitter ve Google'ın ne yapacağı merak edilirken Facebook'un aldığı kararın diğer sosyal medya devlerinin kararlarını da etkileyeceğini düşünüyorum.

"Hükümetin ne tepki vereceği merak konusu olmakla birlikte, masaya sadece sopa koyarak, paydaşların görüşlerini almadan, temel hak ve özgürlükler açısından çok sorunlu bir kanunu 10 gün gibi kısa bir sürede Meclis'ten geçirirsen, meyvesi bu olur.

"Soranlar oluyor. Facebook ile birlikte Instagram da tabii ki Türkiye'de temsilci atamayacak.

"Bu arada bir kaç tweete cevap olarak belirttim. Bu duyurunun kaynağı Facebook'un kendisidir. Sivil toplum temsilcilerine bugün itibarı ile Facebook bu kararını açıklıyor. Beni de aradılar. Dolayısıyla, bu 'bir duyum' değil, bildirimdir."

Tekno Politik YouTube kanalında T24 Yazarı Füsun Sarp Nebil'in konuğu olan Akdeniz'in konuya ilişkin ayrıntıları açıklamalarına şuradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya yasası neler getirdi?

Yasaya göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak.

TIKLAYIN | Füsun Sarp Nebil yazdı: Sosyal medya düzenlemesinin teknik tarafı

Kişilik hakları ihlal edildiğini belirtenler içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak. Temsilcinin, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekiyor. Şikâyetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görev kapsamına sokuldu.

Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar sorumlu olacak.

Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor. Kişilerin isminin geçtiği ve 'kişilik haklarına saldırı' olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

Cep telefonunda internet kullanımına ilişkin bir düzenleme de yapıldı. Cep telefonlarında artık IP bilgisinin yanı sıra PORT kaydı da yer alacak. Aynı IP adresi ile internete giren kullanıcılara ait ayrı ayrı bilgi tutulacak.