Yamalı pantolonlu dede: Bir ihtiyacım yok, 290 lira engelli maaşı alıyorum, yetiyor

Mardin'in Midyat İlçesi'nde PKK tarafından döşenen mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Jandarma Komando Er Barış Akkabak'ı büyüten dedesi Ramazan Akkabak, “İçim yanıyor” dedi. Bir gözü görmeyen, Ramazan Akkabak, Serik Kaymakamı’nın “Bir ihtiyacınız var mı?” sorusuna, “Gözümden dolayı ayda 290 lira engelli maaşı alıyorum. Yetiyor. Hiçbir ihtiyacımız yok” yanıtını verdi.

Mustafa Kozak’ın DHA'da yer alan haberine göre; Antalya’nın Serik İlçesi, Kozan Mahallesi’ndeki eve sabah saatlerde gelen yetkililer, Barış Akkabak’ın dedesi Ramazan ve anneannesi Havva Akkabak’a acılı haberi verdi. Şehidin anneannesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizi geçiren anneanne Havva Akkabak’a sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. Taziyeleri kabul edeni "İçim yanıyor" diye feryat eden dede Ramazan Akkabak, sinir krizi geçirdi.

Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık da eve gelerek taziyede bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dede Ramazan Akkabak’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Akkabak’ın cenazesi ikindide kılınacak cenaze namazından sonra Gebiz Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Barış Akkabak’ın annesi Kadriye Akkabak’ın 2003 yılında kanser nedeniyle vefat ettiği, babası Cevdet Erdem’in ise kendilerini terk ettiği kaydedildi. Annesinin ölümü üzerine Barış Akkabak’ı nüfusuna alan dedesi, torununa babalık yaptı. Hayatını kaybeden Barış Akkabak’ın diğer iki erkek kardeşi Ferhat ve Onur’un ise başka ailelere evlatlık verildiği kaydedildi.

Alüminyum işiyle uğraşan Akkabak’ın, Manisa Kırkağaç’taki acemi birliğinden sonra dağıtım izni için dedesinin evine geldiği, iki hafta önce de Mardin Midyat’taki birliğine teslim olduğu belirtildi.

Dede Ramazan Akkabak, torununu küçüklükten itibaren kendisinin büyüttüğünü söyledi. "Barış benim çocuğumdu" diyen deden Akkabak, "25 bin liraya araba aldım, dükkanı vardı. Askerden dönünce evlenecekti. Her şeyi hazırdı. Hazırlığını yapmıştı. Acı haber geldi, şehit oldu" dedi.

Barış Akkabak’ın dayısı Şaban Akkabak da yeğeniyle dün telefonla konuştuğunu belirtti. Motosiklet kullandığı için "Ben seni ararım" dediğini kaydeden Akkabak, "5- 10 dakika sonra ben aradım ancak meşgule aldı. Ardından, ’Operasyona gidiyorum, ortalık karışık’ diye mesaj attı. Ondan sonra da görüşemedik" diye konuştu.

‘Tamam vatan sağolsun diyoruz da...’

Yeğenin öksüz olduğunu anlatan dayı Şaban Akkabak, Barış Akkabak’ın Manisa’da yaptığı acemiliğin ardından usta birliği için Mardin’e gittiğini söyledi. Yeğenin dağıtımının ardından bayramını köyünde geçirdikten sonra, yaklaşık 10-15 gün önce usta birliğine teslim olduğunu anlatan dayı Akkabak, “Dün üzücü haberi geldi” dedi. Barış’ın 18 yaşına kadar dağlarda keçi otlattığını, 18 yaşında Antalya’da meslek öğrenip kendi işini kurduğunu dile getiren Akkabak, “Kimseye zararı yoktu. ‘Askerden gelince bana kız bulun’ diyordu. Nasip olmadı” dedi. Yeğenin ölümünden devleti sorumlu tutan dayı Şaban Akkaya, yeğeniyle aralarında geçen bir konuşmayı şöyle aktardı: “Benim yeğenim askerdeyken demiş, ‘Komutanım iki terörist gördük’. ‘Oğlum ateş yapmayın. Onlar yaparsa siz yapın, karşılık verin’ demiş. Benim yeğenim şimdi vuruldu. Karşılık vermemenin anlamı kaldı mı?”

Yaşanan acıların bir an önce son bulmasını isteyen Şaban Akkaya, “Artık bitsin. Bu analar, kuzular ağlamasın. Ana yok, baba yok bu çocukta. Varsa teyze dayı var. Ne olacak şimdi? Bu insanlar 3-5 gün gelecek. Ondan sonra ne olacak. Oldu mu şimdi bu. Tamam vatan sağolsun diyoruz da analar evlatsız, çocuklar babası kalıyor. Biz şimdi yeğensiz kaldık oldu mu şimdi?

Köylü kadınların sakinleştirmeye çalıştığı erin teyzesi Zeliha Namal ise şöyle feryat etti: “Devlet bizim çocuğumuzu geri versin. Benim çocuğum öksüzdü. Geri versinler. Bizim askerlerimize sahip çıkmıyorlar. Benim kuzum öksüzdü.”

Jandarma Er Barış Akkabak’ın cenazesi, Diyarbakır’da düzenlenen askeri tören ardından havayoluyla memleketi Antalya’ya getirildi.



Baba: Biz yandık başkaları yanmasın

Cenaze namazına katılan Erkabak'ın babası Cevdet Erdem, oğluyla son olarak Ramazan Bayramı’nda görüştüğünü söyledi. Kozan’da çiftçilik yaptığını söyleyen Erdem, "Oğlum işlerini yoluna koymuş, çalışıyordu. Vatani görevini yapması için uğurladık. Kendisi bu kutsal görevi yaparken şehit düştü. Biz yandık başkaları yanmasın" dedi.



Jandarma Er Barış Akkabak’ın komutanlarına, "Benim anam da dedem, babam da dedem" dediği ifade edildi.

