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Yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde ağaçlandırma sahasında çalışırken 300 metrelik yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü Osman Özüağ (70), öldü

11 Ağustos 2018 13:14

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Sivrice ilçesinde ağaçlandırma sahasında çalışırken 300 metrelik yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü Osman Özüağ (70), öldü. 
Olay, dün akşam saatlerinde Dedeyolu Barajı mevkiindeki Orman Bölge Müdürlüğüne ait dağlık arazide meydana geldi. Ağaçlandırma sahasında çalışan Osman Özüağ\'ın kullandığı ekskavatör, 300 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, operatör Özüağ, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Osman Özüağ\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne gönderildi.

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