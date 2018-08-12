Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

KAYSERİ, (DHA)

Kayseri\'nin Talas ilçesinde düzenlenen Ali Dağı Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası tamamlandı.

Aralarında Türkiye, İran, Rusya ve Güney Afrika\'nın da bulunduğu 4 ülkeden 100\'e yakın yarışmacının katıldığı şampiyonada sporcular Ali Dağı\'nın zirvesinden kalkarak 100 kilometreye kadar ulaşan mesafelere inmeye çalıştı. Üç kategorinin yer aldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri Esma Hatun Sosyal Tesisi\'nde düzenlenen törenle verildi.

Yarışma koordinatörü Bekir Başbuğ, 2020 yılında Türkiye\'de yapılacak Dünya Hava Oyunları Şampiyonası\'nın Ali Dağı\'nda gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, Ali Dağı\'nın yaklaşık 20 yıldan bu yana çok önemli bir uçuş merkezi olduğunu belirterek, \"Çok keyifli günler geçiriyoruz. Spora büyük katkısı olan bir uçuş bölgesi burası. Göz bebeğimiz olan Türkiye şampiyonamızı Kayseri\'de gayet güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

Genel klasmanda Serdar Tur birinci, Durali Karaca ikinci, Hüseyin Tanrıverdi üçüncü üçüncü oldu. Spor klasmanda ise Orkhan Merhalizade birincilik, Hakan Akçalar ikincilik, Muhammed Yasir Özkesici üçüncülük elde etti. Kadınlarda ise birinciliği Merve Gülşah Arslan, ikinciliği Büşra Özkesici ve üçüncülüğü Cansu Atabey elde ederken dereceye girenler ödül almaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.

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