T24 LogoT24 Logo
Spor

Yamaç paraşütü hedef şampiyonası başladı

KAYSERİ,(DHA) - TÜRKİYE Havacılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1'inci etap yarışması, Ali Dağı’nda başladı

31 Mart 2018 20:42

KAYSERİ,(DHA) - TÜRKİYE Havacılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nün organize ettiği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1\'inci etap yarışması, Ali Dağı’nda başladı.
2 bin rakımlı Ali Dağı’nın zirvesinden başlayan şampiyonaya 8’i kadın 48 kişi katıldı. Yarışmanın hedef şeklinde olması nedeniyle Ali Dağı’nın zirvesinden uçan pilotlar, şehit Komandolar Caddesi yanındaki alanda belirlenen noktalara indi. Yarışmada her sporcu 5 uçuş gerçekleştirirken, bazı sporcuların iniş alanı yerine hedefi ıskalayıp Şehit Komandolar Caddesi’ne inmesi yürekleri ağızlara getirdi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİDHATÜRKİYE Havacılık FederasyonuGençlikSporMüdürlüğüTürkiye Yamaç Paraşütü HedefAli DağındaAli DağınınYarışmanınKomandolar CaddesiYarışmadaKomandolar CaddesineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24