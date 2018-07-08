Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından Burdur\'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Bulma Yarışması sona erdi.

Burdur Gölü yakınındaki Avşar Tepe\'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Bulma Yarışması gerçekleştirildi. Burdur, Antalya, İstanbul, Konya, Mersin ve Bursa\'dan 22 sporcunun katıldığı iki gün süren yarışmada sporcular toplam 6 atlayış yaptı.

Turnuvada kulüpler kategorisinde Burdur Hava Sporları Kulübü birinci, Bursa İnegöl Dostum Havacılık Kulübü ikinci, Konya Havacılık Kulübü üçüncü oldu.

Kadınlar genel klasmanda Elif Güleryüz birinci olurken, erkekler genel klasmanda Kerem Dinçer birinci, Necip Küçüksayın ikinci, Yılmaz Bedir üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Bahri Kılıçaslan tarafından verildi.

Serdar İlker, Burdur\'un yamaç paraşütü için çok uygun bir yer olduğunu belirterek, önümüzdeki yıl Türkiye Şampiyonası\'nın bir ayağını Burdur\'da yapacaklarını söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da dereceye giren sporcuları tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Uçan paraşütçüler

- Avşar Tepe\'den uçuş

- Konuşmalar

- Ödül töreni

- Kask kamerasından görüntü

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)