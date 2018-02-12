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Yamaç paraşütçüsü inişte düşerek yaralandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 metre yükseklikteki Alidağı'ndan yamaç paraşütüyle tekli atlaşıy yapan milli sporcu Emin Tugay Kekeç, iniş sırasında dengesini kaybedince, 2 katlı villanın bahçesine düştü

12 Şubat 2018 20:08

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Talas ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 metre yükseklikteki Alidağı\'ndan yamaç paraşütüyle tekli atlaşıy yapan milli sporcu Emin Tugay Kekeç, iniş sırasında dengesini kaybedince, 2 katlı villanın bahçesine düştü. Hafif yaralanan Kekeç, hastaneye kaldırıldı.
Bugün öğlen saatlerinde, Talas ilçesinde bulunan yaklaşık 1800 metre yüksekliğindeki Alidağı yamaç paraşütü alanından tekli atlayış yapan Emin Tugay Kekeç, Komando Caddesi\'nin yanındaki paraşüt alanına iniş yaparken, ters rüzgar alıp, dengesini yitirdi. 2 katlı evin bahçesine düşen ve paraşütü bahçenin demlir parmaklıkları arasında kalan genç paraşütçü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırıldı. Milli yamaç paraşütçüsünün hafif yaralandığı belirtildi. Kekeç, \"İnişte dengem bozulunca paraşüt alanı yerine 500 metre ötesindeki bir villanın bahçesine sırt üstü düştüm\'\' dedi.

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