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Yalvaç'taki pompalı tüfekli saldırıya 2 tutuklama

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde işyerinde pompalı tüfekle Basri Akkuş'u (55) öldüren, üniversite öğrencisi Rukiye Z

09 Ocak 2018 14:26

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde işyerinde pompalı tüfekle Basri Akkuş\'u (55) öldüren, üniversite öğrencisi Rukiye Z.\'yi yaralayan Murat Keklikoğlu (22) ile ona yardım etmek amacıyla yanında bulunduğu öne sürülen ve aynı akşam husumetli olduğu başka bir kişiyi tabancayla vurmaya çalışan Osman Gazi Kondal, tutuklandı.
Yalvaç\'ta, geçen pazar saat 17.00 sıralarında, Osman Gazi Kondal ile birlikte eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya gelen Murat Keklikoğlu, yanındaki pompalı tüfekle işyeri sahibi Basri Akkuş\'u başından vurup öldürdü. Keklikoğlu, ayrıca işyerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye Z.\'yi başına ateş ederek, yaraladı.
2 ŞÜPHELİ AYNI AKŞAM YAKALANDI
Olaydan sonra Murat Keklikoğlu ile Osman Gazi Kondal kaçtı. Şüphelilerin peşine düşen polis, Keklikoğlu\'nu ilçeye bağlı Salur Mahallesi\'ndeki adresinde yanındaki suç aleti tüfekle yakaladı. Aynı akşam Kondal\'ın başka bir iş yerinde husumetlisi olduğu bir başka kişiyi kurusıkıdan bozma tabancayla vurmaya çalıştığı ancak çevredekilerin engel olduğu ortaya çıktı. Kondal da bu olaydan sonra polis tarafından yakalandı.
\'ELİNİ ÖPTÜM VE BİZİ BARIŞTIRMASINI İSTEDİM\'
Gözaltına alınan Murat Keklikoğlu ve Osman Gazi Kondal, Yalvaç Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada ifade veren Keklikoğlu, öldürdüğü Basri Akkuş\'un yeğeniyle yaklaşık 4 ay önce kaçtıklarını, ancak ailenin izin vermemesi üzerine kızın babaevine geri döndüğünü anlattı. O günden bu yana ailenin kendisini takip ve taciz ettiğini öne süren Murat Keklikoğlu\'nun ifadesinde, şunları söylediği öne sürüldü:
\"Olay günü sabah saatlerinde aynı iş yerine giderek beni rahat bırakmalarını istedim. Elini öptüm ve bizi barıştırmasını, bir araya getirmesini istedim. Beraber çay içtik. Ancak 4- 5 kişi yine beni sokakta sıkıştırmaya kalktı. Bunun üzerine sinirlenerek pompalı tüfeği alarak iş yerine gittiğim sırada aynı aileden Orhan A. ile sokakta karşılaştım. Beni görünce olayın olduğu iş yerine doğru kaçmaya başladı. Arkasından ateş açtım. Ancak, isabet etmedi. Silah sesini duyan amcası Basri Akkuş kapıya çıkarak bana küfretmeye başlayınca ona doğru ateş ettim. Sonra içeriye doğru birkaç el daha ateş ettim. İçeride o kızı görmedim, kendisini tanımıyorum.\"
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Keklikoğlu ve Osman Gazi Kondal tutuklanarak Yalvaç Cezaevi\'ne konuldu.

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