Yalvaç Askerlik Şubesi Başkanı, FETÖ'den gözaltına alındı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA Yalvaç Askerlik Şubesi Başkanı Z.K.T., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Konya merkezli 34 ilde FETÖ/PDY\'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 şüpheli arasında bulunan Yalvaç Askerlik Şubesi Başkanı personel üsteğmen Z.K.T., makamında gözaltına alındı. Yalvaç\'ta 2016 yılı ağustos ayında göreve başlayan üsteğmen Z.K.T.\'nin makamında ve evinde de arama yapıldı.
İşlemleri tamamlanan Z.K.T., soruşturmanın yürütüldüğü Konya\'ya götürüldü.
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