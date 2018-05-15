Yalova Üniversitesi Rektörü: Geçmişe sünger çekip barış kültürü oluşturacağız 

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Üniversitesi’nin bir türlü istenilen seviyeye gelemediğini söyledi. Cebeci, \"Kimseyi suçlayamayız. Oturduğu yerde kalıcı olmadığını bilen biri bir projeye nasıl girişsin. Ama artık vekalet dönemi bitti. Yeni baştan, çok kısa vadede yapılması gerekenleri yaparak, üniversitemizi ayağa kaldıracağız. Geçmişe sünger çekip burada bir barış kültürü oluşturmak istiyoruz” dedi.

27 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanarak göreve başlayan Rektör Prof. Dr. Cebeci, bugün düzenlediği basın toplantısında Yalova Üniversitesi’nin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Cebeci, “10 yıl önce Yalova Üniversitesi ile birlikte kurulan üniversiteler bizim üniversitemizden çok daha ileri durumdalar. Altyapılarını ve öğretim kadrolarını tamamlamışlar ve eğitim-öğretimi oturtmuşlar. Yalova Üniversitesi\'nin bu halde olmasının ise birçok nedeni var. Ülkemiz çok ciddi bir badireden geçti, onu biliyoruz. Kimseyi suçlayamayız. Oturduğu yerde kalıcı olmadığını bilen biri bir projeye nasıl girişsin. Ama artık vekalet dönemi bitti. Yeni baştan, çok kısa vadede yapılması gerekenleri yaparak, üniversitemizi ayağa kaldıracağız” dedi.

\'ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNÜN CAZİBESİ YOK\'

Yalova Üniversitesi kampüsünün öğrenciyi cezbeden hiçbir özelliği olmadığını söyleyen Cebeci, üniversitenin görüntüsünü değiştirmek için yıl sonuna kadar yoğun bir çalışma planladıklarını ifade etti. Cebeci, “Öğrenci burada mutlu olacağına inansın ki, tercih edip gelsin. Önce moral desteğine ihtiyacımız var. İnsanların burada birbirlerine güveni kalmamış. Birbirlerinin açığını arayan, birbirinden kopuk bir yapı var. Bu yapıyı besleyen sebepler geçmişte olmuş. Artık geçmişe sünger çekip burada bir barış kültürü oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

\'70-80 KİŞİ ATILDI\'

Rektör Cebeci, üniversitedeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:

“Yalova Üniversitesi için söylenen \'Burası hala FETÖ örgütünün elindedir\' lafını kabul etmiyorum. 70-80 kişiyi atmışız. Ben 4 kişiyi yeniden göreve başlattım. Çünkü haksız yargılandılar. Bu 4 kişi 1,5 yıldır açıktaydı. Aralarında adli süreci devam edenler de var. Ancak ben suçsuz olduğuna inanmışsam o kişiyle çalışırım. Mesela mahkemede yargılanıp beraat eden bir kişiyi göreve başlatmadım ama mahkemesi devam eden birini ise göreve başlattım. Dediğim gibi, önemli olan benim o kişinin suçsuz olduğuna inanmamdır.”



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