Yalova'nın 'Seraların Modernizasyonu' projesine bakanlık onayı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, hazırladıkları ‘Yalova İli Süs Bitkileri ve Sebze Seralarının Modernizasyonu Projesi’nin bakanlık tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Müdür Parıldar, yaptığı açıklamada, \"İlimizde mevcut seracılık faaliyetinin daha modern usullerle yapılması ve geliştirilmesini sağlamak, katma değeri ve stratejik önemi yüksek tarımsal faaliyetleri teşvik etmek üzere İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan \'Yalova İli Süs Bitkileri ve Sebze Seralarının Modernizasyonu Projesi\' Bakanlığımızca kabul edilmiştir” dedi. Proje kapsamında ilk etapta her bir çiftçiye proje toplam maliyetinin yüzde 50\'sine karşılık gelen 20.000 TL (KDV dahil) sera yenileme yatırımı hibe desteği verileceğini belirten Parıldar, “Toplam hibe miktarı 200.000 TL olup 10 çiftçi bu hibeden yararlanacaktır. Yenilenecek seraların her biri en az 500 metrekare olacak, altyapı hazırlığı, çevre betonu, damlama sulama sistemi malzeme ve kurulumu çiftçiler tarafından yapılacaktır. Proje başvuruları 06.10.2017 tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecektir” açıklamasında bulundu.

İl Müdürü Parıldar, Yalova Ziraat Odası tarafından projenin çiftçilere duyurulmasını, proje detayları ile ilgili bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenlerin il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmelerinin sağlanmasını istedi.



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